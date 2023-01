Andreas Philippi folgt Behrens als neuer Gesundheitsminister Stand: 20.01.2023 13:14 Uhr Der Bundestagsabgeordnete Andreas Philippi wird neuer Gesundheitsminister in Niedersachsen. Der SPD-Politiker folgt auf Daniela Behrens, die neue Innenministerin wird.

Am kommenden Mittwoch soll Philippi vereidigt werden, wie Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag ankündigte. Weil stellte bei der Vorstellung Philippis dessen fachliches Wissen heraus. Philippi sei eine "gute Mischung aus Politiker und Pragmatiker", sagte Weil. Der Facharzt für Chirurgie sei seit mehr als 30 Jahren im Gesundheitswesen tätig und kenne dies genau. Der Bundestagsabgeordnete habe zudem regelmäßig 30 Stunden im Monat als Arzt in einer Praxis in Herzberg im Harz gearbeitet. Philippi bedankte sich bei seiner Vorstellung bei Behrens. Niedersachsen habe in der Gesundheitspolitik gut vorgearbeitet, sagte der 57-Jährige. Ein künftiger Schwerpunkt sieht er darin, die Krankenhäuser in Niedersachsen zukunftsweisend auszurichten

"Er bringt für das Amt die nötige Fachkompetenz mit"

Philippis Wahlkreiskollege Fritz Güntzler (CDU) aus dem Wahlkreis Göttingen beglückwünschte ihn zu dessen neuem Amt. "Es ist gut, dass Göttingen wieder im Landeskabinett vertreten ist. Er bringt für das Amt die nötige Fachkompetenz mit." Gleichwohl stehe Philippi vor großen Herausforderungen. Güntzler nannte dabei die Krankenhausversorgung im ländlichen Raum sowie die Krankenhausfinanzierung. Der CDU-Politiker wies daraufhin, dass Philippi auch dem FC Bundestag fehlen werde. Bei der Fußballmannschaft aus aktiven und ehemaligen Bundestagsabgeordneten verschiedener Fraktionen war Philippi Teamarzt.

Seit 2021 im Deutschen Bundestag

Philippi wurde 1965 in Marburg geboren. Er ist seit Oktober 2021 für den Wahlkreis Göttingen direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages. Philippi gehört zudem dem Gesundheitsausschuss des Bundestages an. Er studierte Medizin in Göttingen und trat mit 17 Jahren in die SPD ein. Vor seiner Wahl in den Bundestag spielte sich seine politische Karriere vorwiegend auf Landkreisebene ab.

