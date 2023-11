An diesem Wochenende kommt der Winter - im Harz schneit es Stand: 23.11.2023 21:18 Uhr Das Wetter in Niedersachsen wird nass und frostig: Im Harz können laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Nacht Regen und Sprühregen gefrieren. Am Wochenende erwarten die Meteorologen örtlich Schnee.

In der Nacht zum Freitag bleibt es in Niedersachsen zunächst regnerisch, teilweise fällt dann Schneeregen. Die Tiefstwerte liegen bei 6 Grad auf Langeoog und minus 1 Grad im Oberharz. Meteorologen warnen vor gefrierender Nässe und glatten Straßen in höheren Lagen. Die Schneefallgrenze soll auf 500 Meter sinken, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Wetter am Freitag: Regen, Graupel, Gewitter und Schnee

Am Freitag erwartet der DWD weiterhin Regen, teils mit Schnee vermischt, manchmal auch mit Graupel und örtlichen Gewittern, im Bergland auch Schneeschauer. Tagsüber liegen die Höchstwerte bei 3 Grad in Walkenried (Landkreis Göttingen), 7 Grad in Harlesiel (Ostfriesland) und um den Gefrierpunkt im Oberharz. In der Nacht fallen weiterhin Regen- und Schneeschauer, die Tiefstwerte liegen dann zwischen 6 Grad auf den Inseln, 3 Grad an der Ems, minus 2 Grad in der Lüneburger Heide und minus 5 Grad im Oberharz.

Am Wochenende wieder Schnee im Bergland

Am Samstag fällt ab und zu wieder Regen, vor allem im Bergland auch Schnee. Zwischen Elbe, Lüneburger Heide, dem Braunschweiger Land und dem Wendland bleibt es zwischenzeitlich länger freundlich und trocken bei Höchstwerten von 2 bis 8 Grad. Am Sonntag könnte im Tagesverlauf von der Ems aufkommender Regen auf dem Weg nach Osten auch wieder als Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen dann bei 0 bis 6 Grad.

