Ampel-Aus: Reaktionen bei FDP in Niedersachsen "ausschließlich positiv" Stand: 07.11.2024 13:38 Uhr Nach dem Ampel-Aus in Berlin äußern sich Politikerinnen und Politiker in Niedersachsen. Landeschef Stephan Weil (SPD) findet die Entscheidung konsequent. Bei der FDP sind die Reaktionen positiv.

FDP-Politiker Patrick Döring habe bislang keinen Frust aus seiner Partei vernommen. "Mein erster Eindruck ist nicht, dass die FDP-Anhänger mit dieser Entscheidung fremdeln, sondern mit ihr sehr gut umgehen können und die Argumentation von Christian Lindner auch nachvollziehen", sagte Döring dem NDR Niedersachsen. "Bei mir kommt eher Erleichterung und Kampfeswillen an als Resignation oder Frustration." Der FDP-Politiker habe bislang "ausschließlich positive Reaktionen" vernommen - und seit Mittwochabend spontane Partei-Eintritte und Spendenzusagen erhalten.

Weil spricht von "richtiger Entscheidung"

Ministerpräsident Weil (SPD) stellte sich hinter Bundeskanzler Olaf Scholz. "Das ist mit Sicherheit eine äußerst schwierige, aber am Ende richtige Entscheidung", sagte Weil in einer schriftlichen Mitteilung am späten Mittwochabend. "Es gehört zur Verantwortung eines Bundeskanzlers nüchtern festzustellen, ob eine Koalition dem Land hilft oder nicht. In diesen Zeiten ist eine Koalition, die sich nur streitet, eher eine Belastung als eine Unterstützung", so Weil. "So schwer wie die Zeiten sind und so wenig wir eigentlich derzeit einen Wahlkampf benötigen, Regierungen sind kein Selbstzweck, sie müssen dem Land und den Menschen helfen." Diese Entscheidung sei für ihn konsequent, so Niedersachsens Regierungschef.

Hamburg: Lindner geht es nur ums Überleben der eigenen Partei

Niedersachsens stellvertretende Ministerpräsidentin und Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) bezeichnete die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz als folgerichtig. "Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass es Christian Lindner und der FDP nur um das Überleben der eigenen Partei geht. Damit hat der Finanzminister staatspolitische Verantwortung vermissen lassen", sagte Hamburg in einem Statement am Mittwochabend. "Umso entscheidender ist es, dass jetzt alle verantwortungsvollen Akteure vor allem an die Zukunft unseres Landes denken - dafür sind sie gewählt worden", sagte die Grünen-Politikerin. Die Menschen brauchen laut Hamburg eine klare Linie für die Sicherheit Europas, den Schutz der Ukraine, bezahlbare Energie und eine zukunftsweisende Wirtschaft in Deutschland.

CDU-Landeschef: "Brauchen neue Regierung unter Führung der CDU"

"Es ist gut für Deutschland, dass das Ampel-Chaos ein Ende hat", sagte CDU-Landeschef Sebastian Lechner dem NDR Niedersachsen am Donnerstag. Er plädierte für schnelle Neuwahlen. Scholz müsse die Vertrauensfrage seiner Ansicht nach noch diese Woche stellen. "Unser Land braucht zügig eine neue handlungsfähige Regierung unter Führung der CDU und Friedrich Merz", so Lechner. Kanzler Olaf Scholz hatte gestern angekündigt, am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag stellen zu wollen. Zuvor solle der Bundestag noch über wichtige Gesetzesvorhaben abstimmen.

Zeitpunkt für Bruch der Ampel laut Grünen "extrem schlecht"

Die Landesvorsitzenden der Grünen Greta Garlichs und Alaa Alhamwi befürworten die Entscheidung von Kanzler Scholz, den FDP-Chef zu entlassen. "In der aktuellen geopolitischen Lage ist das Agieren von Christian Lindner absolut verantwortungslos", sagte Garlichs am Donnerstag. Alaa Alhamwi betonte: "Egoismus und Inszenierung wurden völlig unseriös über das Wohl unseres Landes gestellt, ohne Rücksicht darauf, was das Land und die Bevölkerung von uns erwarten." Der Bruch der Ampel sei zwar absehbar gewesen, so Garlichs, "der Zeitpunkt allerdings extrem schlecht." Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) forderte mit Blick auf das Fehlen des Bundeshaushalts schnell Klarheit. Denn: Die "Auswirkungen auf ganz unterschiedliche Politikfelder auf Handlungsspielräume, sowohl kommunal wie auch auf Landesebene" werden die Menschen "sehr deutlich spüren".

AfD-Fraktionschef: Scholz hat "auf ganzer Linie versagt"

"Wir brauchen eine Regierung, die sofort und kraftvoll einen Kampf gegen Rezession und Wirtschaftssterben beginnt, statt die Dinge einfach nur weiterlaufen zu lassen", sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Klaus Wichmann. Es sei gut, dass die Ampel ihr Ende gefunden habe. "Olaf Scholz hatte seine Chance. Er hat auf ganzer Linie versagt", so Wichmann. "Die Probleme Deutschlands können nur durch eine konservative Regierung gelöst werden." Niedersachsens AfD-Chef Ansgar Schledde forderte, dass "jetzt ohne weitere Verzögerungen ein endgültiger Schlussstrich gezogen" wird.

IHK Hannover: Bund muss Vertrauen der Wirtschaft in die Politik stärken

"Wir brauchen jetzt schnell einen Fahrplan zum politischen Neustart", forderte auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover am Donnerstag. Die politische Hängepartie in der Wirtschaftspolitik habe viele Unternehmen in den vergangenen Monaten verunsichert. Es brauche daher eine "handlungsfähige Bundesregierung, die wieder für Planungssicherheit und Stabilität in der Wirtschaftspolitik steht", teilte die IHK am Donnerstag mit. Nur so könne das verloren gegangene Vertrauen der Wirtschaft in die Politik zurückgewonnen werden. Das sieht auch der IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger so. "Die Bürgerinnen und Bürger haben Stabilität, Sicherheit und vor allem Zuversicht verdient", sagte er am Donnerstag. Sowohl Beschäftigte als auch die Industrie bräuchten nun Klarheit. Die IG Metall werde sich in den kommenden Monaten aktiv in die Entwicklungen einbringen, kündigte Gröger an.

