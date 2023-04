Amazon will Betriebsratschef in Winsen kündigen Stand: 05.04.2023 03:00 Uhr Das Arbeitsgericht Lüneburg entscheidet heute, ob der Versandhändler Amazon seinem Betriebsratsvorsitzenden in Winsen/Luhe kündigen darf. Laut Gewerkschaft ver.di habe die Kündigung System.

von Johannes Koch

Amazon wirft Betriebsratschef Detlev Börs vor, er habe private Tätigkeiten als Arbeitszeit abgerechnet. Konkret gehe es um die Teilnahme am Deutschen Betriebsrätetag im November 2022 in Bonn. Detlev Börs sei gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Winsener Betriebsrats auf Kosten von Amazon zu der Tagung gereist, heißt es in einer Mitteilung des Arbeitsgerichts. An einem der Tagungstage soll Börs die Veranstaltung nicht besucht und den Tag trotzdem als Arbeitszeit abgerechnet haben.

Betriebsrat stimmte gegen Kündigung

Amazon kündigte dem Betriebsratsvorsitzenden daraufhin. Doch einer Kündigung muss der Betriebsrat mehrheitlich zustimmen. Da dies nicht geschah, landet der Fall vor dem Arbeitsgericht Lüneburg. Die Entscheidung dort ersetzt die Zustimmung des Betriebsrats.

Gewerkschaft vermutet System

Die Gewerkschaft ver.di vermutet hinter der Kündigung ein System. Neben dem Amazon-Standort Winsen/Luhe kämpfen aktuell Betriebsratsmitglieder auch in Achim und Wunstorf um ihren Arbeitsplatz. Laut einem ver.di-Sprecher sind in allen Fällen gewerkschaftsnahe Betriebsratsmitglieder betroffen. Die Gewerkschafter vermuten, dass Amazon gezielt kritische Mitarbeiter in seinen Betriebsräten durch loyale Mitarbeiter ersetzen möchte.

Amazon widerspricht

Auf Anfrage des NDR in Niedersachsen widerspricht Amazon dieser Darstellung. Die Betriebsräte seien die "wichtigsten Betriebspartner", so ein Unternehmenssprecher. Auch die Rechte der Gewerkschaft achte das Unternehmen. Mit Blick auf die Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden heißt es, für alle Mitarbeiter würden die gleichen Maßstäbe gelten. Das Arbeitsgericht Lüneburg wird am Nachmittag entscheiden.

