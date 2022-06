Am Wochenende wird es voll auf den Straßen im Norden Stand: 28.06.2022 16:39 Uhr In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Sommerferien und das bringt die Urlauber auf die Autobahnen in Niedersachsen. Das kommende Wochenende soll es Staus geben.

Das teilte der ADAC wenige Tage zuvor mit. Dazu kommt noch die Reisewelle aus NRW, die in die zweite Ferienwoche starten. Beliebte Routen in Richtung Küste dürften besonders gefragt sein. Gerade im Raum Osnabrück, dem Emsland oder auch in Norddeich, wo die Fähren zu den Inseln Juist und Norderney ablegen, kann laut ADAC mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Ebenso dürfte die A1 um Hamburg viel befahren sein.

VIDEO: Ferienbeginn in NRW: Campingplätze rüsten sich (25.06.2022) (3 Min)

Früh losfahren könnte Entspannung bringen

Besonders anfällig für Staus sind demnach der Freitagnachmittag, der Samstagvormittag und der Sonntagnachmittag. "Rechtzeitiges Losfahren kann einen Stau ersparen", schreibt der ADAC in einer Mitteilung. Urlauberinnen und Urlauber müssen auch an den Grenzen der Nachbarländer mit Staus rechnen.

