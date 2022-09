Am Mittwoch wird es kühler im Norden Stand: 06.09.2022 20:14 Uhr Am Mittwoch ziehen laut DWD Schauer und Gewitter in Niedersachsen auf. Insgesamt wird es kühler.

Neben etwas Sonnenschein sollen am Mittwoch in Niedersachsen von Westen her vermehrt Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter aufziehen. Später lassen die Niederschläge laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von der Ems her nach. Die Temperaturen sollen von 21 Grad in Otterndorf bis 26 Grad in Lingen erreichen; im Oberharz werden 21 Grad erwartet.

In der Nacht zu Donnerstag soll es einen Mix aus Wolken und Auflockerungen geben bei Tiefstwerten zwischen 15 und 11 Grad. Am Morgen soll die Schauer- und Gewitterneigung in Niedersachsen wieder steigen. Am Donnerstag soll es oft stark bewölkt sein, die Sonne zeigt sich selten und nach trockenem Beginn soll zeitweise schauerartiger, teils gewittriger Regen fallen.

