Am 13. Mai live: Festakt zu 75 Jahre Niedersächsischer Landtag Stand: 07.05.2022 14:31 Uhr Am Freitag feiert Niedersachsen das 75-jährige Bestehen seines Landesparlaments in Hannover. Am 13. Mai 1947 kam dort der erste frei gewählte Landtag erstmals zusammen. NDR.de zeigt den Festakt live.

Mit der Zeremonie sollen laut Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) einerseits auf das Erreichte zurückgeblickt und anderseits die aktuellen Herausforderungen für die Demokratie reflektiert werden. "Vor 75 Jahren trat der erste frei gewählte Niedersächsische Landtag zusammen. Heute ist die parlamentarische Demokratie tief in der politischen Kultur unseres Landes verwurzelt", so Andretta. "Die parlamentarische Demokratie steht für Frieden, Freiheit, Vielfalt und Versöhnung. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass unsere Demokratie auch in Zukunft stark bleibt." NDR.de überträgt am kommenden Freitag ab 11 Uhr an dieser Stelle live.

AUDIO: 13. Mai 1947: Erste Sitzung des Niedersächsischen Landtags (3 Min) 13. Mai 1947: Erste Sitzung des Niedersächsischen Landtags (3 Min)

Grußwort von Ministerpräsident Stephan Weil

Zum Beginn der Feier wird Andretta sprechen. Auf dem Programm steht zudem eine Videobotschaft der britischen Botschafterin Jill Gallard. Im Abschluss gibt es Grußworte von Frank Imhoff, Präsident der Bremischen Bürgerschaft, und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die Festrede hält Journalist Heribert Prantl.

Ökumenischer Gottesdienst vor Festakt

Zu den Gästen zählen unter anderem aktuelle und ehemalige Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Religion und Gesellschaft. Außerdem sind Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen Niedersachsens eingeladen, die die demokratische Zivilgesellschaft auf vielfältige Weise mitgestalten. Unmittelbar vor dem Festakt laden die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen sowie das Katholische Büro Niedersachsen um 9.30 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Marktkirche Hannover ein.

