Althusmann fordert Unterstützung für Kanzlerkandidat Laschet Stand: 20.04.2021 19:43 Uhr Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat nach der Entscheidung über den Kanzlerkandidaten um Unterstützung für Armin Laschet geworben. An der Basis gibt es viele kritische Stimmen.

Mit Laschet habe die CDU jetzt einen sehr verlässlichen und umsichtigen Kanzlerkandidaten, der vermitteln, versöhnen und vereinen könne, sagte Althusmann am Dienstag. "Nun bitte ich um Respekt für die getroffene Entscheidung, damit wir zurück in die inhaltliche Auseinandersetzung finden." Es gehe nun darum, sich im Wahlkampf geschlossen hinter Laschet zu stellen.

Stimmungsbild der Kreisvorsitzenden pro Söder

Althusmann räumte aber auch ein, dass das Stimmungsbild der niedersächsischen Kreisvorsitzenden, die er am Sonntagabend zu Online-Beratungen zusammengerufen hatte, ein anderes gewesen sei. "Ich habe dies im Bundesvorstand auch vor der Abstimmung sehr deutlich dargelegt", betonte Althusmann. Persönlich habe er für eine breitere Diskussion auf Ebene der Partei und Vertagung der Abstimmung plädiert, um die Bundestagsfraktion einzubinden. Dies habe aber die Mehrheit im Vorstand nicht gewollt.

Auch Söder-Befürworter sichern Laschet Unterstützung zu

Viele Unionspolitiker aus Niedersachsen stellen sich auf einen harten Wahlkampf ein. Der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Oesterhelweg hat als Vorsitzender des Landesverbandes Braunschweig Markus Söder unterstützt. Da dieser seine Kandidatur zurückgezogen habe, stelle er sich jetzt aber hinter Armin Laschet. Auch der Göttinger CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler will für Laschet in den Wahlkampf ziehen. Er hoffe, dass der Spitzenkandidat jetzt deutliche Führungsstärke zeige.

Grosse-Bröhmer: "Umfragen sind nicht alles"

Der Vorsitzender der CDU in Nordostniedersachsen und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Michael Grosse-Bröhmer, sagte dem NDR in Niedersachsen, nicht wenige Mitglieder der Unionsfraktion hätten gern Markus Söder als Kandidaten gesehen. Dies habe vor allem mit Blick auf die besseren Umfragewerte für Söder im Vergleich zu Laschet gegolten. Umfragen seien aber nicht alles, so Grosse-Bröhmer. Deshalb habe sich der Bundesvorstand nach mehrstündigen Beratungen mehrheitlich für Laschet ausgesprochen. Grosse-Bröhmer sagte, wenn man klug sei, versammle man sich jetzt hinter dem Kandidaten Laschet. Nur wenn man gemeinsam kämpfe, könne man erfolgreich sein.

