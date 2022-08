Stand: 26.08.2022 10:53 Uhr Althusmann bringt 49-Euro-Ticket ins Spiel

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hat sich anlässlich einer Tagung der Verkehrsminister der Bundesländer für ein deutschlandweit einheitliches Nahverkehrs-Ticket ausgesprochen. Er sagte dem Deutschlandfunk, die gemeinsamen Tarifstrukturen hätten das Neun-Euro-Ticket sehr attraktiv gemacht. Er sei enttäuscht, dass dieses Ticket auslaufe, so Althusmann, der am 9. Oktober als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl antritt. Althusmann will eigenen Angaben zufolge mindestens eine einheitliche Regelung für Niedersachsen: Die derzeitige Finanzlage reiche dafür nicht aus, "aber für die nächste Legislaturperiode ist mein Ziel ein erschwingliches, landesweites Jahresticket. Wenn der Bund seine Regionalisierungsmittel erhöht, sich Land und Kommunen beteiligen, wäre - gemeinsam mit Hamburg und Bremen - ein landesweites 49-Euro-Ticket meines Erachtens möglich", sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr