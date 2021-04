Althusmann: Kanzlerschaft auf zwei Wahlperioden begrenzen Stand: 26.04.2021 10:00 Uhr Eine Begrenzung der Amtszeit von Bundeskanzlern oder -kanzlerinnen auf zehn Jahre - ähnlich wie in den USA? Genau dafür hat sich Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann jetzt ausgesprochen.

Dazu sollten die Wahlperioden von vier auf fünf Jahre erhöht werden, so Althusmann, um dann auf "maximal zehn Jahre" Amtszeit zu kommen. Das sagte der Wirtschaftsminister in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Althusmann nimmt dabei auch Bezug auf die 16-jährige Kanzlerschaft von Angela Merkel: Die Union sei durch die lange Amtszeit Merkels vielleicht etwas zu selbstsicher, manchmal auch träge geworden, so der CDU-Politiker. Seine Partei müsse sich jetzt inhaltlich und personell modernisieren.

Videos 1 Min Althusmann nach Entscheidung für Laschet erleichtert Die CDU hat am Dienstag die viel diskutierte K-Frage entschieden. Landeschef Althusmann sieht viel Arbeit für die Partei. 1 Min

Laschet gegen Söder: "Unnötig hart"

Außerdem nannte er die Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU über die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet unnötig hart. Für Althusmann scheint klar: Auch dies sei das Ergebnis versäumter Erneuerung. Die Unionsparteien hätten trotz schlechter Erfahrungen "immer noch kein geordnetes Verfahren zur Festlegung eines gemeinsamen Kanzlerkandidaten".

