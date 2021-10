Althusmann: CDU-Regierungsbeteiligung "unwahrscheinlich" Stand: 05.10.2021 10:59 Uhr Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann geht nicht davon aus, dass seine Partei an einer Regierungsbildung im Bund beteiligt sein wird. Er drängt auf eine Erneuerung der CDU.

"Wir müssen uns personell, organisatorisch und inhaltlich neu aufstellen, uns ein Stück weit neu erfinden", sagte Althusmann der Zeitung "Welt". Er drängt darauf, den Erneuerungsprozess "unabhängig von einer eher unwahrscheinlichen Regierungsbeteiligung" noch in diesem Jahr zu beginnen. Außerdem fordert er eine breitere Einbindung der CDU-Basis zu wichtigen personellen Entscheidungen und inhaltlichen Positionen.

CDU blickt in Richtung Landtagswahl in Niedersachsen

Schon direkt nach der Bundestagswahl hatte Althusmann im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen gefordert, über inhaltliche, organisatorische und auch personelle Konsequenzen zu reden. "Die Union hat diese Wahl deutlich verloren und wir können nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen." In Niedersachsen müsse sich die CDU nun voll auf das Bundesland konzentrieren, so Althusmann mit Blick auf die im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahlen, bei denen Althusmann Stephan Weil (SPD) als Ministerpräsident ablösen möchte. In Berlin kommen derweil heute CDU und Grüne zu Sondierungsgesprächen zusammen.

