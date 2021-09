Althusmann: Armin Laschet wird nicht Fraktionschef werden Stand: 29.09.2021 10:34 Uhr Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann geht nicht davon aus, dass der Bundesvorsitzende Armin Laschet künftig auch Oppositionsführer im Bundestag wird.

Am Dienstag hatte die Union den amtierenden Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus wiedergewählt - allerdings zunächst nur für die Dauer von sieben statt zwölf Monaten. Nach der herben Niederlage bei der Bundestagswahl sei es wichtig, sich zunächst zu sammeln, sowohl als Partei als auch als Fraktion, sagte Althusmann im Inforadio des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). "Insofern ist es am Ende sicherlich richtig gewesen, zunächst einmal den Fraktionsvorsitz für einen bestimmten Zeitraum zu wählen." Armin Laschet sei nach wie vor Parteivorsitzender.

"Laschet will Ruhe in die Partei bringen"

Der Fraktionsvorsitz und der Parteivorsitz in einer Hand seien unzweifelhaft eine starke Position, sagte Althusmann dem rbb. Das habe Laschet aber nicht gewollt, er wolle Ruhe in die Partei bringen. Insofern werde Laschet "mit ziemlicher Sicherheit" nicht Fraktionsvorsitzender werden. "Er kann Parteivorsitzender dann in der Opposition bleiben", sagte Althusmann. Laschet werde sich sicherlich noch einmal mit allen Präsidiumsmitgliedern und dem Bundesvorstand beraten, wie mit der Situation umzugehen sei, wenn endgültig klar sei, dass die Union in die Opposition geht. Aber so weit sei es noch nicht, sagte Althusmann.

Videos 2 Min Wie geht es nach der Wahl weiter? Die Lage in Berlin Am Tag nach der Wahl fahren die Spitzenpolitikerinnen- und Politiker traditionell nach Berlin. Katharina Seiler ist vor Ort. (27.09.2021) 2 Min

Union wäre zu Regierungsbildung bereit

Die SPD sei als stärkste Kraft in den Bundestag eingezogen. Ob es am Ende aber zu einer Regierungsbildung reiche, bleibe abzuwarten. Sollte es zu Sondierungsverhandlungen mit der Union kommen, werde Laschet sicher mit Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Chef Markus Söder eine Verhandlung anführen. "Wir sollten uns aber nicht wie ein Strohhalm daran klammern, dass FDP und Grüne auf die Union zukommen", sagte Althusmann. Die Union stehe bereit, um zu reden, und wäre auch bereit, eine Regierung zu bilden, sagte Althusmann. Grüne und FDP müssten aber erst einmal mit dem Wunschkoalitionspartner reden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.09.2021 | 08:00 Uhr