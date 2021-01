Altersschnitt spielt keine Rolle: Kritik an Impfstrategie Stand: 14.01.2021 12:05 Uhr Die Verteilung des knappen Corona-Impfstoffs in Niedersachsen hat scharfe Kritik ausgelöst. Das Land orientiert sich beim Verteilschlüssel an der Bevölkerungszahl und nicht am Altersdurchschnitt.

Nach dem jetzigen Schlüssel bekommt die Region Hannover mit ihren fast 1,2 Millionen Einwohnern alle zwei Tage ein Paket mit rund 1.000 Impfdosen. Kleine Landkreise und Städte wie Wilhelmshaven, Wittmund und Holzminden erhalten aber nur alle 23 bis 30 Tage Lieferungen.

Landrat und OB über Schlüssel entsetzt

Holzmindens Landrat Michel Schünemann (parteilos) zeigt sich entsetzt über den Verteilschlüssel des Landes, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Während in Hannover bereits Menschen mit nicht mehr so hohen Risikofaktoren geimpft werden könnten, seien in Holzminden noch nicht einmal alle Hochgefährdeten an der Reihe gewesen, sagt Schünemann. Ähnlich äußert sich Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos). Wilhelmshaven habe rund 9.600 hochgefährdete Einwohner. Wenn die Impfdosen so schleppend kämen, werde man in Wilhelmshaven allein für diese Gruppe bis Ende Mai brauchen. Das sei nicht akzeptabel.

Forderung nach Anpassung der Strategie

Dass der Altersdurchschnitt beim jetzigen Verteilschlüssel unberücksichtigt bleibt, empfindet Landrat Schünemann als ungerecht. Im Landkreis Holzminden lebten mehr alte Menschen als woanders. Ein Drittel der Bevölkerung sei älter als 65 Jahre. Daran müsse sich die Corona-Impfstrategie des Landes orientieren. Ein anderes Problem sei, dass die Landkreise Impfzentren aufgebaut und auch Teams im Einsatz hätten. Allerdings seien 1.000 Dosen innerhalb von drei Tagen verimpft, sagt Wilhelmshavens OB Feist. Dann gebe es wieder eine Pause von drei Wochen. Dies bezeichnet Feist als unsinnig.

