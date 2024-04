Aktivisten blockieren Mercedes-Werk und legen Bahnverkehr lahm Stand: 08.04.2024 13:03 Uhr Aktivisten haben am Montag die Bahnanbindung des Mercedes-Werks in Bremen blockiert. Das hatte Auswirkungen auf den Zugverkehr nach Hannover. Die Gruppe "Disrupt Now" bekannte sich zu der Aktion.

Zehn Aktivisten waren an der Aktion am Mercedes-Werk beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Demnach ketteten sich vier von ihnen an die Gleise, die zum Mercedes-Werk führen, und verhinderten so den Abtransport von Autos. Andere seien mit einem Transparent auf das Dach eines Gebäudes auf dem Werksgelände geklettert. Und eine dritte Gruppe habe sich mit Campingstühlen dort auf die Gleise gesetzt, wo die Zulieferstrecke von der normalen Bahntrasse abzweige.

"Disrupt Now" bekennt sich im Netz zu Blockade

Die Gruppe "Disrupt Now" hatte sich zu der Blockade des Mercedes-Werks bekannt. "Die Klimakrise spitzt sich immer mehr zu und trotzdem produziert Mercedes aus Profitinteresse weiter massenweise rohstoff- und energiefressende Autos für den Individualverkehr", so Aktivistin Marla Denke. Im Netz präsentiert sich "Disrupt Now" als ein Zusammenschluss kapitalismuskritischer Gruppen. Das Thema Klimagerechtigkeit und entsprechende Protestaktionen sind demnach ein Schwerpunkt.

Bahnstrecke Hannover-Bremen nach zwei Stunden wieder frei

Die Strecke von Bremen nach Hannover war am Montagmorgen für Regionalzüge für rund zwei Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Um kurz vor 8 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden.

