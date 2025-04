Aktionswoche gegen Raser: "Blitzermarathon" startet Stand: 07.04.2025 08:03 Uhr Verkehrsteilnehmer müssen sich von heute an auf verstärkte Tempo-Kontrollen einstellen - auch in Niedersachsen. Geblitzt wird vor allem auf unfallträchtigen Abschnitten und im Bereich von Schulen und Baustellen.

Pünktlich zum Start der Osterferien in Niedersachsen wird die Polizei von heute an bis zum 13. April wieder verstärkt gegen Temposünder vorgehen. An dem "Blitzermarathon" beteiligen sich nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) 14 der 16 Bundesländer - nur das Saarland und Berlin machen nicht mit. In Niedersachsen soll die ganze Woche über verstärkt kontrolliert werden - die Aktion wird deshalb auch "Speedweek" genannt. Schwerpunkte sind Bereiche in der Nähe von Schulwegen und Kindergärten, Autobahnen, Altersheimen, Krankenhäusern und Baustellen. Wo genau geblitzt wird, sagt die Polizei jedoch nicht, das entscheide sich spontan und hänge auch davon ab, wie viele Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.

Prävention und Aufklärung gegen zu schnelles Fahren

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen betont, wie wichtig Aktionstage wie der "Blitzermarathon" seien. Es gehe dabei nicht nur darum, Temposünder zu finden, sondern auch um Prävention: "Die Aktionen sind vor allem wichtig, um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu schärfen und auf das Problem hinzuweisen", heißt es von der GdP gegenüber NDR Niedersachsen.Der Blitzermarathon findet zwei Mal im Jahr statt. Die zweite Woche ist im Sommer für die Zeit vom 4. bis 10. August geplant.

