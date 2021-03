Aktionen geplant: IG Metall Küste ruft zu Warnstreiks auf Stand: 01.03.2021 21:00 Uhr Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie endet die Friedenspflicht am Dienstag um Mitternacht. Die IG Metall Küste ruft in elf norddeutschen Betrieben zu Warnstreiks auf.

Damit will die Gewerkschaft den Druck in den Tarifverhandlungen der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie erhöhen. "Die Kolleginnen und Kollegen aus den Nachtschichten machen den Anfang", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, am Montag. "Sie ziehen vor die Werkstore, um für ihre Forderungen zu protestieren: Einkommen stärken, Beschäftigung sichern und Zukunft gestalten."

Kundgebung bei Seekabelwerken und VW in Braunschweig

In Niedersachsen ist eine befristete Arbeitsniederlegung in den Norddeutschen Seekabelwerken in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) vorgesehen. Dort soll der Warnstreik um 4 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Tor beginnen. Ebenso hat die Gewerkschaft Aktionen für das VW-Werk in Braunschweig angekündigt. Dort stellt der Autobauer wichtige Bauteile unter anderem für elektrische und konventionelle Antriebssysteme her. Wie es am Montag vorab aus der niedersächsischen Bezirksleitung der Gewerkschaft in Hannover hieß, sind zum Beispiel beim Maschinenbauer Lanico in Braunschweig ebenfalls befristete Ausstände geplant.

Früher aus oder später in die Schicht

Die parallel laufende Haustarif-Runde für die gut 120.000 westdeutschen VW-Beschäftigten stockt ebenso. Mitarbeiter hatten sich schon am Montag in der Wolfsburger Konzernzentrale an Aktionen der IG Metall beteiligt. Bei den Warnstreiks wollen sie meist früher die jeweilige Schicht beenden oder erst später anfangen - größere Versammlungen sind wegen der Corona-Schutzregeln zunächst nicht geplant. Außerdem soll es "Streik-Videokonferenzen" geben.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten - für zwölf Monate, rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Zudem solle die 2019 neu eingeführte tarifliche Freistellungszeit verbessert werden. Bei VW sollen die bestehenden 1.400 Ausbildungsplätze pro Jahr nach dem Willen der Gewerkschaft für die kommenden zehn Jahre festgeschrieben werden.

Aktionstag am Montag

Mit einem bundesweiten Aktionstag wollte die Gewerkschaft bereits am Montag ihre Forderungen unterstreichen. Daran beteiligte sich unter anderem die IG Metall Emden mit einem Fahrradkorso. Die IG Metall Salzgitter-Peine machte am Montagmorgen mit kleineren Aktionen vor den Werkstoren der Salzgitter AG, bei Alstom und bei den Peiner Trägern auf die Situation der Beschäftigten aufmerksam. In der Krise hätten die Arbeitnehmer Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit hinnehmen müssen, sagte der Bevollmächtigte Matthias Wilhelm. Jetzt sei es Zeit für höhere Löhne und Perspektiven.

