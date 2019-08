Stand: 02.08.2019 20:42 Uhr

Aktenverlust auch beim Verfassungsschutz von Angelika Henkel, Stefan Schölermann, Carsten Wagner und Philipp Eckstein

Nach dem Landeskriminalamt (LKA) muss auch der Verfassungsschutz in Niedersachsen den Verlust von Diensthandys und zumindest auch das zeitweilige Verschwinden einer vertraulichen Akte einräumen. Das hat der Nachrichtendienst nach einer NDR Anfrage bestätigt.

Gestohlene Diensthandys und Behördendokumente

Der erste Fall ereignete sich im Mai 2017. Damals wurde einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes eine Aktentasche aus seinem Auto gestohlen. In der Mappe befanden sich drei dienstliche Handys sowie Behördendokumente, die nicht als vertraulich eingestuft waren. Ein weiteres Dokument war offenbar brisanter: Es handelte sich um ein als Verschlusssache eingestuftes Papier aus dem Jahre 2009. Es soll keine personenbezogenen Daten enthalten, teilte der Verfassungsschutz dem NDR mit. Diese Akte befindet sich mittlerweile wieder im Besitz des Nachrichtendienstes. Die Handys seien unverzüglich gesperrt worden.

Laxer Umgang mit Dienstvorschriften

Der zweite Fall liegt erst wenige Monate zurück. Zwar ist erkennbar kein gravierender Schaden entstanden, doch die Tatumstände offenbaren auch in diesem Fall einen zumindest laxen Umgang mit den Dienstvorschriften. Denn der Mitarbeiter hatte sein Diensthandy und seine Behördenschlüssel in seinem Auto liegen lassen. Bei dem Wagen handelt es sich um ein bei Autodieben sehr beliebtes Familienfahrzeug. Das Auto wurde vom Privatgrundstück des Mannes gestohlen. In diesem Fall allerdings befand sich keine SIM-Karte in dem Mobilfunkgerät.

Sondersitzung im Innenausschuss

Das Problem in beiden Fällen: Weder Akten noch Diensthandys dürfen in Autos unbeaufsichtigt hinterlassen werden. In beiden Fällen kam es zu Disziplinarverfahren. Niedersachsens Nachrichtendienst hält die Fälle offenbar für so gravierend, dass er dem Landtagsausschuss für Verfassungsschutz eine rasche Unterrichtung angeboten hat. Die Sondersitzung soll am Donnerstagnachmittag stattfinden. Die Überprüfung der Vorfälle war durch die NDR Anfrage ausgelöst worden.

Erstaunen und Verärgerung bei der Opposition

Bei der Landtagsopposition haben die Vorfälle beim Verfassungsschutz Erstaunen und Verärgerung ausgelöst: Er sei erschüttert, dass solche Pannen im Zuständigkeitsbereich des Innenministers immer erst dann entdeckt und eingeräumt werden, wenn Opposition und die Presse Fragen stellen, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner dem NDR. Es gehe schließlich um die Sicherheit in Niedersachsen. Hier seien Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt gefordert. Unter Innenminister Boris Pistorius (SPD) könne davon keine Rede sein, so Birkner.

"Grundlegendes Problem"

Anja Piel, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, kritisierte: "Diese neuerliche Aktenpanne bestätigt, dass es bei niedersächsischen Sicherheitsbehörden ein grundlegendes Problem beim Umgang mit sensiblen Daten gibt." Sie erwarte, dass der Innenminister umgehend und früher als geplant das Parlament und die Öffentlichkeit unterrichte.

