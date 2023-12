Agrardiesel: Bauern protestieren gegen geplanten Förderungs-Stopp Stand: 15.12.2023 13:12 Uhr Landwirte aus Niedersachsen haben gegen die Pläne der Bundesregierung zur Abschaffung der Agrardiesel-Förderung demonstriert. Es fanden bereits erste Protestfahrten statt, die zu Verkehrsbehinderungen führten.

Aus Uelzen haben sich am Freitagvormittag Landwirte mit ihren Treckern über die B4 auf den Weg in Richtung Braunschweig gemacht. Dabei sorgten sie für Verkehrsbehinderungen. Bereits am Donnerstagnachmittag waren laut Polizei 25 Trecker durch den Wesertunnel in der Wesermarsch gefahren - wodurch sich der Verkehr auf rund zehn Kilometern staute. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" (NWZ) darüber berichtet. Für Montag haben Bauernverbände eine Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin angekündigt - auch viele Landwirte aus Niedersachsen wollen sich auf den Weg in die Bundeshauptstadt machen.

Auch Landwirtschaftsministerin wird zum Ziel der Proteste

Die Bundesregierung plant eine Abschaffung der Steuerbegünstigungen von Agrardiesel. Das stößt nicht nur bei regionalen Vertreterinnen und Vertretern der Landwirte auf Kritik, auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) hatte Verständnis für die Landwirte geäußert. Dennoch wurde sie selbst zum Ziel der Proteste: Am Donnerstag waren mehrere Landwirte mit ihren Treckern zum Haus der Ministerin gefahren und hatten es blockiert.

