Afghanistan-Demos in verschiedenen Städten in Niedersachsen Stand: 20.08.2021 14:21 Uhr In mehreren Städten in Niedersachsen kommen heute und am Wochenende Menschen zusammen, um sich mit Schutzbedürftigen in Afghanistan zu solidarisieren. Verschiedene Initiativen rufen zu Kundgebung auf.

In Osnabrück ist heute ab 18 Uhr eine Veranstaltung vor dem Osnabrücker Rathaus geplant. Die Initiatoren fordern die sofortige Evakuierung aller nach der Machtübernahme der Taliban gefährdeten Menschen in Afghanistan. Über eine Luftbrücke solle die Bundesregierung die Menschen nach Deutschland holen. Zu den Veranstaltern gehören der Verein Exil und die Seebrücke Osnabrück.

Videos 2 Min Niedersachsen erwartet Menschen aus Afghanistan Das Grenzdurchgangslager Friedland und das Schulzentrum Ahlem in Hannover werden vorbereitet. (19.08.2021) 2 Min

Bundesweit Veranstaltung am Wochenende

Die Seebrücke Lüneburg ruft mit eben diesen Forderungen für Sonnabend zu einer Kundgebung. Ab 16 Uhr will die Initiative auf dem Marktplatz ein Zeichen der Solidarität setzen. Die Menschen in Afghanistan und deren Schicksal dürften nicht egal sein. In Hannover sind am Sonnabend für 13 Uhr und 16 Uhr Demonstrationen und Kundgebungen zur Situation in Afghanistan angemeldet. Am Sonntag sind bundesweit zahlreiche Veranstaltungen zu dem Thema geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.08.2021 | 13:30 Uhr