AfD hält Bürgerdialog in Schortens: Große Gegendemo erwartet Stand: 07.02.2024 06:50 Uhr Hunderte Demonstrierende werden heute in Schortens (Landkreis Friesland) erwartet: Grund ist eine Mahnwache gegen einen AfD-Bürgerdialog. Die Polizei Wilhelmshaven rechnet mit einer friedlichen Versammlung.

von Mandy Sarti

Da sich in den vergangenen Wochen große Menschenmengen den Demonstrationen gegen die AfD in Niedersachsen angeschlossen haben, stellt sich die Polizei auf einen größeren Einsatz ein. "Das Versammlungsrecht ist in unserer Demokratie ein kostbares Gut", sagte Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme dem NDR Niedersachsen. "Als Polizei sorgen wir dafür, dass Zusammenkünfte dieser Art als Ausdruck der Meinungsbildung im rechtlichen Rahmen ablaufen können." Laut Kühme werden die Einsatzkräfte in Schortens für die Bürgerinnen und Bürger "da sein" und den Schutz der Versammlungsfreiheit der Teilnehmenden und einen sicheren Ablauf der AfD-Veranstaltung gewährleisten.

Keine Hinweise auf unfriedlichen Verlauf

Bei den meisten Demonstrationen gegen die AfD, bei denen mehr als 250.000 Menschen in Niedersachsen auf die Straße gegangen sind, gab es parallel keine Veranstaltung der Partei. Markus Wallenhorst, Einsatzleiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, sieht aber keinen Anlass zur Sorge: "Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise vor, die auf einen unfriedlichen Verlauf der Einsatzlage, das heißt der Veranstaltung im Bürgerhaus sowie der Mahnwache auf dem Parkplatz, schließen lässt."

AfD rechnet mit 100 Teilnehmenden

Die Mahnwache gegen den Bürgerdialog soll um 17 Uhr beginnen. Sie wurde von einem Kreistagsmitglied der Partei "Die Partei" angemeldet. Die Veranstaltung der AfD startet eine Stunde später und soll bis in den späten Abend dauern. Die AfD rechnet mit rund 100 Teilnehmenden. Peter Vogel von der AfD Wittmund sagte dem NDR Niedersachsen, dass die Menschen im Norden großes Interesse an den Themen der Partei hätten. Vorrangig soll es bei dem Dialog um Energie aber auch um die Migrationspolitik gehen.

Die AfD ist zuletzt wegen ihres geheimen Treffens in Potsdam mit Rechtsextremen in Kritik geraten.

