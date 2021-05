AfD-Parteitag: Showdown zwischen rivalisierenden Lagern? Stand: 14.05.2021 19:31 Uhr Niedersachsens AfD ist zerstritten. Das Lager um den Landesvorsitzenden Jens Kestner ringt mit einer Gruppe um den Spitzenkandidaten Joachim Wundrak um Listenplätze und Posten.

Beim außerordentlichen Landesparteitag der AfD an diesem Sonnabend in Braunschweig wird deshalb ein Schlagabtausch zwischen beiden Blöcken in der Partei erwartet. Es liegen Abwahlanträge gegen AfD-Landeschef Jens Kestner und drei weitere Vorstandsmitglieder wegen parteischädigenden Verhaltens vor. Kestner soll eigenmächtig Mitglieder aufgenommen haben. Generalsekretär Nicolas Lehrke sagte dem NDR in Niedersachsen, solche Anträge hätten in einem Wahljahr nichts auf einem Parteitag zu suchen. Er setze auf die Vernunft der Mitglieder. Die müssen darüber abstimmen, ob es diese Punkte auf die Tagesordnung schaffen.

Wundrak wird AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl Beim Landesparteitag in Braunschweig konnte sich der frühere General überraschend gegen Armin-Paul Hampel durchsetzen.

Kommt die Kompromiss-Liste?

Auch ein Antrag, dieLandesliste für die Bundestagswahl neu aufzustellen, steht in Braunschweig zur Diskussion. Es gibt in Teilen der Partei Zweifel daran, ob die Liste rechtmäßig entstanden ist. 24 Mitglieder waren möglicherweise nicht zur Listenwahl im Dezember eingeladen worden. Generalsekretär Lehrke bestätigt, dass es innerparteiliche Gespräche über eine neue Kompromiss-Liste mit Kandidaten beider Lager gibt. Er begrüße alles, was zum Frieden in der niedersächsischen AfD beitrage, so Lehrke.

