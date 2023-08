AfD-Fraktion fordert Rücktritt von Oldenburger Polizeipräsident Stand: 28.08.2023 16:56 Uhr Die niedersächsische AfD-Landtagsfraktion fordert den Rücktritt des Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme - und will Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen. Kühme hatte die AfD in einem Interview kritisiert.

Die AfD-Fraktion kündigte an, eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen und ein rechtliches Vorgehen zu prüfen, wie aus einer Mitteilung am Montag hervorgeht. Die Fraktion wirft Kühme unter anderem vor, als Beamter seine Pflicht zur Neutralität zu verletzen. In einem Interview mit der "Nordwest-Zeitung" hatte der Polizeipräsident die Partei kritisiert. "Die AfD verdreht Wahrheiten und verbreitet Lügen", sagte Kühme.

VIDEO: AfD-Landesparteitag in Celle von Protesten begleitet (19.08.2023) (3 Min)

Ziel der AfD sei es, sagte Kühme der Zeitung weiter, Unsicherheiten und Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Das Sicherheitsgefühl der Menschen werde von der AfD manipuliert. Damit stelle sie sich gegen die Arbeit der Polizei. Weiter sagte Kühme, dass die AfD eine Gefahr für die innere Sicherheit und die freiheitliche-demokratische Grundordnung sei. Die AfD bezeichnete daraufhin Kühme als "fehlgeleitet". "Für Niedersachsens Polizei wird Polizeipräsident Kühme, der das SPD-Parteibuch trägt, zur Belastung für die Demokratie und Unabhängigkeit der Polizei", sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende, Stefan Marzischewski-Drewes.

GdP, Grüne und SPD sichern Kühme Solidarität zu

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen stellte sich hinter Kühme und sicherte ihm Solidarität zu. Aus Sicht der Gewerkschaft treffen Kühmes Aussagen zu. Auch die Fraktionen von Grünen und SPD bekundeten gegenüber Kühme ihre Unterstützung. Es sei richtig und wichtig, dass die Polizei davor warne, dass die Demokratie von rechts angegriffen werde, hieß es von der Grünen-Fraktion. Die SPD-Fraktion betonte, dass sich die Polizei von keiner Seite für politische Zwecke missbrauchen lasse und konsequent die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidige. Die Polizei habe nach dem Nationalsozialismus aus ihrer Geschichte gelernt, so die Fraktion.

