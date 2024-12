Ärzte-Warnstreik in Niedersachsen: Diese Kliniken sind betroffen Stand: 12.12.2024 14:06 Uhr In Niedersachsen hat der Marburger Bund die kommunalen Klinikärzte am Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Neben einer Gehaltserhöhung fordern die Mediziner unter anderem eine Reform der Schichtarbeit.

Betroffen sind nach Angaben der Ärztegewerkschaft 40 kommunale Krankenhäuser in Niedersachsen. Der Warnstreik wird als sogenannter stiller Streik organisiert - die Ärztinnen und Ärzte bleiben also am Streiktag zuhause, wie der Marburger Bund am Donnerstag mitteilte. Unter anderem fordert die Gewerkschaft eine Gehaltserhöhung von 8,5 Prozent innerhalb eines Jahres, eine bessere Vergütung für Ruf- und Bereitschaftsdienste sowie eine Reform der Schicht- und Wechselschichtarbeit, um die Belastungen im Arbeitsalltag zu senken.

Abstimmung über weitere Streiks laufen

Dem Warnstreik waren fünf Verhandlungsrunden mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) vorausgegangen. Diese blieben jedoch ohne Ergebnis. Der Marburger Bund wertet das bisher von der Arbeitgeberseite abgegebene Angebot als "inakzeptabel". Noch bis zum 16. Dezember läuft daher eine Urabstimmung über weitere, dann unbefristete Streikmaßnahmen. Um am Freitag die Patientenversorgung sicherzustellen, will der Marburger Bund bei Bedarf Notdienstvereinbarungen mit vom Warnstreik betroffenen Krankenhäusern schließen. Dadurch sollen so viele Ärztinnen und Ärzte im Haus sein, wie es sonst am Wochenende der Fall ist.

Vom Warnstreik betroffene Kliniken:

Aller-Weser-Klinik, Krankenhäuser Achim und Verden

Allgemeines Krankenhaus Celle

Ammerland Klinik GmbH, Westerstede

Elbe Kliniken GmbH, Krankenhäuser Buxtehude und Stade

EUREGIO-KLINIK Grafschaft Bentheim, Nordhorn

Heidekreis-Klinikum GmbH - Krankenhäuser Soltau und Walsrode

Karl-Jaspers-Klinik, Bad Zwischenahn

Kliniken Landkreis Diepholz GmbH - Kliniken Bassum, Diepholz und Sulingen

Klinikum Emden

Klinikum Leer

Klinikum Lüneburg

Klinikum Oldenburg

Klinikum Osnabrück

Klinikum Peine

Klinikum Wolfsburg

KRH: Geriatrie Langenhagen, Kliniken Agnes Karll Laatzen, Großburgwedel, Lehrte, Neustadt am Rübenberge, Nordstadt, Robert Koch Gehrden, Siloah, Psychiatrien Langenhagen und Wunstorf

Krankenhaus Buchholz

Krankenhaus Rheiderland, Weener

Krankenhaus Winsen

Kreiskrankenhaus Osterholz

Kreiskrankenhaus Wittmund GmbH

Psychiatrische Klinik Lüneburg

Städt. Klinikum Braunschweig

Städt. Klinikum Wolfenbüttel

Ubbo-Emmius-Kliniken Aurich und Norden