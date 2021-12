Ärztekammer hält Triage in Niedersachsen für unwahrscheinlich Stand: 29.12.2021 14:32 Uhr Wer wird gerettet - wer nicht? Das Thema Triage treibt die Menschen mit Blick auf die Intensivbettenbelegung während der Corona-Pandemie um. Niedersachsens Ärztekammer (ÄKN) zeigt sich gelassen.

"Wir haben im Norden ja recht gute Impfquoten und dadurch nicht so große Belastungen der Intensivstationen", sagte Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker dem NDR in Niedersachsen. Sie blicke allerdings mit Sorge nach Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. In Norddeutschland müsse man sich zwar Gedanken darum machen, aber keine große Sorge haben. Konkret geht es bei der Triage um die Entscheidung, welcher Mensch bei Knappheit von intensivmedizinischen Ressourcen in Krankenhäusern entsprechend behandelt wird und welcher nicht.

BVerfG: Bund muss rechtliche Grundlage schaffen

Erst am Dienstag hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass Menschen mit Behinderung bei einer Knappheit an Betten und Personal auf Intensivstationen besonders geschützt werden müssen. Die Juristen beauftragten den Gesetzgeber, "unverzüglich" Vorkehrungen für eine Triage zu treffen, damit Menschen mit einer Behinderung bei einer Auswahl von Patientinnen und Patienten nicht benachteiligt werden. In Niedersachsen findet das Urteil großen Zuspruch bei Kliniken und Verbänden.

Wenker: Verantwortung bei den Handelnden vor Ort

Ärztekammer-Präsidentin Wenker fordert zudem, dass die Ärztinnen und Ärzte am Gesetzgebungsverfahren beteiligt werden. Die Verantwortung müsse bei den Handelnden vor Ort liegen, hatte sie nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gesagt. In jedem Einzelfall müssten die medizinische Indikation, der erklärte Patientenwille und eine gewisse Erfolgsaussicht der Behandlung berücksichtigt werden, sagte Wenker. Listen, die bestimmte Vorerkrankungen oder Behinderungen im Blick auf eine Triage kategorisierten, dürfe es nicht geben.

