Ärztekammer-Präsidentin: Jugendliche bei Impfung vorziehen Stand: 15.05.2021 15:00 Uhr Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, fordert, bei den Impfungen gegen Corona Jugendliche und junge Eltern vorzuziehen.

"Wir haben neben all den Arbeitenden in Pflege und Grundversorgung zwei Gruppen, die in dieser Pandemie besonders zurückgesteckt haben", sagte Wenker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Dies seien zum einen die Kranken und Hochbetagten - diese wurden laut Wenker in den vergangenen Monaten regelrecht "weggesperrt." Zum anderen nannte sie Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Deren Leben sei seit gut einem Jahr fast auf Null gefahren: So fehle es an ordentlichem Schulunterricht, Sport und anderen Dingen. Diese beiden Gruppen hätten die größten Opfer in der Corona-Pandemie gebracht und sollten dementsprechend beim Impfen vorgezogen werden, so Wenker.

"Schutzwall" um Kinder bauen

Ab einem Alter von 16 Jahren sei davon auszugehen, dass die Vorteile einer Impfung die Nachteile überwögen, sagte die Ärztekammer-Präsidentin dem Blatt. Für Kinder unter 16 müssten dann dementsprechend deren Eltern vorgezogen und geimpft werden: "Wir müssen einen Schutzwall um die Kinder bauen", so Wenker. Lehrkräfte und Erziehende seien bereits geimpft. Kämen jetzt noch die Eltern dazu, dann stünde dieser "Schutzwall".

Neue Prio-Gruppe Vier?

Die Impf-Priorisierung zugunsten der Jüngeren zu ändern, sei eine Frage der Generationengerechtigkeit: "Es ist nicht gerecht, jetzt dem 45-jährigen Kinderlosen den Sommerurlaub auf Mallorca zu ermöglichen, während Kinder sich weiter massiv einschränken müssen. Also: Eltern und Alte beim Impfen zuerst!" Der Vorschlag der Medizinerin: Eine Priorisierungsgruppe Vier aufzumachen - noch bevor die Impfung für alle freigegeben werde. Denn: Noch reiche der Impfstoff ohnehin nicht für alle.

