Ärzte sind empört über Impfstoff-Mangel für Praxen Stand: 26.11.2021 15:31 Uhr Die Kassenärzte in Niedersachsen kritisieren vehement die Probleme bei der Versorgung mit Corona-Impfstoff. Vor allem bei Biontech gibt es Engpässe.

Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) am Freitag mitteilte, haben die Praxen, die sich an den Impfungen beteiligen, nicht die von ihnen bestellten Biontech-Impfstoffmengen erhalten, obwohl sie ihre Terminvergabe darauf aufgebaut hätten. Die Ärzte müssten daher viele Impfzusagen jetzt wieder zurückziehen, während die Praxen von Impfwilligen geradezu überrannt würden.

Ärzte fürchten den Zorn der Bevölkerung

"Die Praxen haben jetzt keine Möglichkeit mehr, kurzfristig auf den Alternativimpfstoff auszuweichen", sagte KVN-Vize Jörg Berling, der selbst als Hausarzt in Lüneburg an den Impfungen beteiligt ist. Er kritisierte, dass die Praxen nun den Zorn der Bevölkerung aushalten müssten, weil die Politik ihre Zusagen nicht einhalte.

Nur ein Drittel der bestellten Menge ausgeliefert

Nur ein Drittel der bestellten Dosen erreichen aktuell die Ärztinnen und Ärzten, die zu den 40 Impfpraxen in und um Hannover gehören, sagte KVN-Sprecher Uwe Köster dem NDR in Niedersachsen am Freitag. Die Praxen hätten laut Plan in der nächsten Woche ihren Impfbetrieb aufnehmen sollen. Auch in den Landkreisen Nienburg und Hildesheim kommt zu Engpässen bei der Impfstoff-Versorgung. Der Frust sei riesig - bei Ärztinnen und Ärzten aber auch bei Patienten, deren Termine abgesagt werden, sagte Köster. Im Landkreis Celle sei der Unmut groß, weil dort die Praxen besonders stark für das Angebot geworben hatten. Der Landkreis Verden hat seineImpfungen eingestellt.

Weitere Informationen Behrens begrüßt Aufstockung von Biontech-Impfstoff Nächste Woche sollen drei statt zwei Millionen Impfdosen ausgeliefert werden. Die Deckelung war scharf kritisiert worden. (22.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.11.2021 | 15:00 Uhr