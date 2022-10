Ärzte protestieren in Niedersachsen gegen Sparpläne vom Bund Stand: 05.10.2022 10:21 Uhr Kassenärzte in ganz Deutschland wollen an diesem Mittwoch für zwei Stunden ihre Praxen geschlossen halten - auch in Niedersachsen. Sie protestieren gegen die Sparpläne von Bund und Krankenkassen.

Viele Ärzte und Psychotherapeuten treffen sich an diesem Mittwoch in einer Videokonferenz, um über das Terminservice- und Versorgungsgesetz zu sprechen, das Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant. Laut Stefan Drumm, Arzt in Adendorf (Landkreis Lüneburg) und Vizepräsident des Berufsverbandes der HNO-Ärzte, soll das Extra-Honorar für die Behandlung von Neupatienten gestrichen werden. Auch seien weder Energiezuschüsse noch ein Inflationsausgleich in den kommenden zwei Jahren geplant. Das trifft nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, vor allem Radiologen, Nuklearmediziner und Strahlentherapeuten aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs hart. Krankenhäuser bekommen dagegen Ausgleichszahlungen von Bund und Land.

Reduzierte Sprechzeiten - langes Warten auf einen Termin

HNO-Vizepräsident Drumm erwartet für die Ärzte Einkommensverluste von 20 Prozent. Viele Ärzte würden infolgedessen ihre Sprechzeiten reduzieren. Für Patientinnen und Patienten bedeute das, dass sie lange auf Termine warten müssten. Auch Niedersachsens Kinderärzte hatten bereits wegen der Pläne Alarm geschlagen und vor einer schlechteren Patientenversorgung gewarnt.

Krankenkassen erwarten 2023 Minus von 17 Milliarden Euro

Bei den gesetzlichen Krankenkassen wird für das kommende Jahr ein Minus von 17 Milliarden Euro erwartet. Ein Bestandteil des geplanten Finanzpakets ist, dass die Extra-Honorierung für Neupatienten in Arztpraxen wegfällt. Zudem will der Bund die Kassen mit zwei Milliarden Euro bezuschussen, die Kassen sollen ihre Finanzreserven abbauen und die Pharmaindustrie soll einen Beitrag leisten.

Weitere Informationen Protest gegen Lauterbach: Viele Hamburger Arztpraxen heute zu Mehr als 1.000 Ärzte protestieren heute in Hamburg. Es geht um die geplante Streichungen von Honoraren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Krankenversicherung