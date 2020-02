Stand: 04.02.2020 07:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ärzte an niedersächsischen Uni-Kliniken streiken

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat heute Ärzte aus 23 deutschen Universitätskliniken zum Warnstreik aufgerufen. Auch Ärzte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sowie der Universitätsklinik Göttingen sind aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In Hannover werden am Mittag bis zu 3.000 Mediziner aus ganz Deutschland zu einer zentralen Kundgebung erwartet. In der niedersächsischen Landeshauptstadt finden die Tarifgespräche zwischen Ärztevertretern und Ländern statt.

Vereinbarte Termine könnten platzen

Überlastete Ärzte: Fehler kosten Menschenleben NDR Info - 04.02.2020 07:07 Uhr Nacht- und Wochenenddienste, schwierige Gespräche mit Angehörigen, viel Papierkram - Ärzter arbeiten oft am Limit. Zu Besuch auf der Intensivstation der MHH in Hannover.







Die Gewerkschaft hat mit den beiden Unikliniken in Hannover und Göttingen vereinbart, dass Notfallpatienten in jedem Fall ärztlich versorgt werden können, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Patienten mit ambulanten Terminen werden aber gebeten, sich telefonisch zu erkundigen, ob sie heute behandelt werden können.

Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Der Marburger Bund fordert für die Ärzte an Universitätskliniken sechs Prozent mehr Gehalt, Höchstgrenzen für Bereitschaftsdienste und Einsätze an maximal zwei Wochenenden im Monat. Bei einer Umfrage der Gewerkschaft hatte jeder Dritte Uniklinik-Arzt angegeben, pro Woche 60 Stunden und mehr zu arbeiten. Für die Tarifgemeinschaft der Länder verhandelt Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

Videos 00:42 Ärzte streiken für bessere Arbeitsbedingungen Um Patienten gut versorgen zu können, brauchen Ärzte mehr Zeit zur Erholung, sagt Klinikärztin Dr. Lisa Soyk. Eine der Forderungen: Mindestens zwei freie Wochenenden im Monat. Video (00:42 min)

Gewerkschaft: Ernst der Lage nicht verstanden

Bisher hätten die Länder bei den Tarifverhandlungen keine Bereitschaft gezeigt, die Arbeitsbedingungen der Mediziner zu verbessern, so die Gewerkschaft. Die Arbeitgeber hätten den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Sie befürchteten, betriebliche Abläufe könnten gestört werden, wenn Regelungen zur Begrenzung der Belastungen vereinbart würden, so Marburger-Bund-Vize Andreas Botzlar.

