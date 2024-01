Ärzte an Unikliniken treten in Warnstreik - Kundgebung in Hannover Stand: 29.01.2024 18:52 Uhr Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken sind am Dienstag vom Marburger Bund zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen worden. In Hannover werden mehrere Tausend aus ganz Deutschland zu einer Demo erwartet.

von Christina Harland

Eine Kundgebung soll vor der Oper stattfinden. Nach Angaben der Gewerkschaft werden allein 30 Reisebusse in Hannover erwartet und Tausende Mediziner, die für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen. Unter den bundesweit 23 vom Warnstreik betroffenen Universitätskliniken sind auch die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und die Universitätsmedizin Göttingen (UMG). In den Kliniken muss mit Einschränkungen gerechnet werden.

Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Die Ärztinnen und Ärzte verlangen deutlich mehr Geld: Sie fordern 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Arbeit an Feiertagen, Wochenenden und in der Nacht. Für Schicht- und Wechselarbeit müssten zudem engere Grenzen gesetzt werden. Andreas Hammerschmidt, zweiter Vorsitzender der Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Niedersachsen, sagt, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder müsse erheblich gegensteuern, damit Spitzenmedizin in Deutschland eine Zukunft habe. "Das Grundgehalt für Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken liegt bei höherer Arbeitszeit rund 200 bis 600 Euro unter dem an kommunalen Krankenhäusern", sagte Hammerschmidt.

Streik schränkt Betrieb an Kliniken ein

Am Dienstag wird es nach Angaben der Ärztegewerkschaft ganztägig zu Einschränkungen in den bestreikten Universitätskliniken kommen - so dürften nicht dringliche Operationen verschoben werden. Allen Kliniken werde eine Notfallvereinbarung angeboten, hieß es. Die Klinikleitungen seien verpflichtet, eine Notbesetzung zu gewährleisten.

Dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Der Tarifvertrag der Unimedizinerinnen und -mediziner gilt für 20.000 Ärztinnen und Ärzte bundesweit. Ihr Tarifpartner ist die Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Auch nach der dritten Verhandlungsrunde kamen beide Seiten nicht zueinander. Verhandlungsführerin und Finanzministerin in Schleswig-Holstein Monika Heinold (Grüne) schreibt auf Anfrage, sie müsse auch die Gehaltsentwicklung für die übrigen 850.000 Beschäftigten der Länder im Blick haben. Deshalb orientiere sie sich bei den Verhandlungen mit den Ärztinnen und Ärzten an dem Kompromiss im öffentlichen Dienst. Dort hatten sich die Tarifpartner auf 3.000 Euro Inflationsausgleich, 200 Euro Tabellenerhöhung und 5,5 Prozent mehr Gehalt geeinigt. Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) zeigt Verständnis für die Anliegen der Ärzte. Er sagte im NDR Interview, er rechne nun mit einer baldigen Lösung.

