Aerosolforschung: NDR Radiophilharmonie spielt Testkonzert Stand: 09.06.2021 17:48 Uhr Im Großen Sendesaal des NDR in Hannover gibt es am Donnerstagabend wieder ein Konzert. Allerdings hat die Veranstaltung einen wissenschaftlichen Hintergrund.

Forscher wollen herausfinden, wie sicher solche Veranstaltungen in der Corona-Pandemie sind. Die NDR Radiophilharmonie wird in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und Sozialunternehmen Diakovere aus Hannover und der Technischen Universität Clausthal, Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) ein Testkonzert geben. Weil der Versuch unter realistischen Bedingungen durchgeführt werden soll, sind vollständig geimpfte Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Dummys sollen menschliche Atmung simulieren

Für den wissenschaftlichen Versuch werden zwei Dummys im Zuschauerraum zwischen den Besuchern platziert. Die Dummys sollen durch einen Schlauch aus Mund und Nase eine definierte Menge Aerosole ausstoßen und damit die menschliche Normalatmung simulieren. Durch Visualisierung der Aerosole und Luftbewegungen soll die Richtung der Zu- und Abluft im Zuschauer- und Bühnenbereich dargestellt und so die Konzentration von Virus-Aerosolen an verschiedenen Orten im Konzertsaal über die Zeit gemessen werden. Dabei sollen auch verschiedene Einflussszenarien, wie zum Beispiel Wärmeentwicklungen von Scheinwerfern und Zuschauerinnen und Zuschauern als Wärmequelle, berücksichtigt werden.

Belegung im Schachbrett-Muster

Ausgewählt hat die Probanden das Krankenhaus-Unternehmen Diakovere. Sie gelten nach der niedersächsischen Corona-Verordnung als vollständig immunisiert, wie der NDR in Niedersachsen mitteilte. Sitzen werden die Versuchsteilnehmer in einer Schachbrett-Formation. Das heißt, ein Platz bleibt zwischen den Probanden jeweils frei. In der folgenden Reihe sitzen die Besucher entsprechend versetzt. Das Basis-Hygienekonzept bleibt auch bei diesem Testkonzert bestehen. Damit gelten auch weiterhin alle aufgeführten Hygieneauflagen wie Maskenpflicht und Sicherheitsabstand für das Personal wie auch für die Gäste.

