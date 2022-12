Advents-Wochenende in Niedersachsen: Eiskalt, kaum Schnee Stand: 15.12.2022 12:59 Uhr Die Aussichten für das Wochenende in Niedersachsen sind frostig. Schnee: Fehlanzeige. Dabei wäre es eine schöne, meditative Aufgabe im Vorweihnachtsstress, die Einzigartigkeit von Schneeflocken zu untersuchen.

Eine Schneeflocke setzt sich aus vielen, wenige Mikrometer großen Eiskristallen zusammen. Diese wiederum bestehen aus Wassermolekülen. Ein Eiskristall, der mit bloßem Auge sichtbar ist, enthält rund eine Trillion Wassermoleküle. Und weil es unzählige Möglichkeiten gibt, wie sich diese Moleküle zusammenfinden, gehen Experten davon aus, dass kein Kristall dem anderen gleicht.

Weitere Informationen Was ist Schnee und wie entsteht er? Vor allem Kinder freuen sich über Schnee. Doch warum sehen Schneeflocken so besonders aus? Fragen und Antworten. mehr

Tendenz zu großen Schneeflocken bei geringer Kälte

Viele dieser Kristalle haken sich dann zu einer Schneeflocke zusammen. Ein bis drei Stunden sind die Flocken dann unterwegs von ihrer Wolke bis zur Erde. Unterwegs verändern sie ihr Aussehen. Je nach Wetter kann die Schneeflocke unterschiedlich groß sein. Tendenziell entstehen größere Flocken dann, wenn es nur knapp unter Null Grad ist.

Fast kein Niederschlag bis zum 4. Advent

Doch lediglich die Menschen an der niedersächsischen Nordseeküste werden die Gelegenheit bekommen, eine Schneeflocken einmal genauer zu betrachten - und das auch nur an diesem Donnerstag. "Freitag, Samstag und Sonntag sind in Niedersachsen so gut wie niederschlagsfrei", sagte die Meteorologin Anett Püschel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen. Eventuell könnten am Freitagvormittag rund um Bremen noch vereinzelte Schneeflocken fallen. Das war es dann aber erst mal mit Schnee in Niedersachsen. Dabei würde er angesichts des Dauerfrosts und der "knackig kalten" Nächte, die Püschel für dieses Wochenende erwartet, gut liegen bleiben.

Weitere Informationen Wettervorhersage für Niedersachsen Wie wird es heute, morgen und in den kommenden Tagen? Die Aussichten. mehr

Gebietsweise strenger Frost in der Nacht

Zwischen minus 2 und bis zu minus 12 Grad kalt wird es laut der Meteorologin in den Nächten bis Sonntag. Strengen Frost, von dem Meteorologen ab minus 10 Grad sprechen, gibt es im Harz und im Südosten Niedersachsens. Auch tagsüber bleibe das Thermometer unter dem Gefrierpunkt, lediglich an den Küsten könne es leichte Plusgrade geben, so Püschel. Während sich der Sonnabend eher wolkenverhangen zeige, habe der Sonntag dann "mehr Sonne im Gepäck".

Anfang der Woche könnte es Glatteis geben

In der Nacht zu Montag ändert sich das Wetter dann. In der Nacht sinke das Thermometer nur noch auf 0 bis minus 5 Grad. Tagsüber erreichten die Temperaturen in Niedersachsen zwischen 5 und 7 Grad. Gleichzeitig breitet sich ein Niederschlagsgebiet aus: "Die Tendenz geht dazu, dass es deutlich milder, windiger und nasser wird", sagte die Meteorologin. Unklar ist derzeit, ob tatsächlich Regen oder doch eher Schnee fällt. Problematisch wird es bei Regen: Wenn der auf die noch gefrorenen Böden trifft, könnte es Glatteis geben, sagte Püschel. Ob und wo das passieren könnte, sei derzeit aber noch unklar.

Weiße Weihnachten: "Ich lasse mich gerne überraschen"

Erreichen die Temperaturen laut Püschel am Dienstag fast 10 Grad, wird es gegen Ende der Woche voraussichtlich wieder etwas kälter. Auf die Frage nach einer weißen Weihnacht in Niedersachsen sagte die Meteorologin am Donnerstag: "Ich glaube da nicht mehr dran, aber ich lasse mich gerne überraschen." Es seien noch neun Tag bis dahin, grundsätzlich sei alles möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 14.12.2022 | 21:45 Uhr