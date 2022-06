Achtjähriger gefunden: Wie kam Joe unter den Gullydeckel? Stand: 25.06.2022 16:51 Uhr Nach acht Tagen Suche könnte die Erleichterung nicht größer sein: Der vermisste Joe aus Oldenburg lebt. Doch die Frage, ob jemand das Kind absichtlich verschwinden ließ, beschäftigt die Polizei weiter.

Ein Fußgänger hatte um 6.22 Uhr ein leises Weinen aus einem Gullyschacht in der Kranichstraße im Stadtteil Donnerschwee gehört - nur etwa 200 Meter von Joes Elternhaus entfernt, wie Polizeisprecher Stephan Klatte berichtete. Der Mann rief sofort die Polizei, die war Minuten später mit der Feuerwehr vor Ort, die den Gully öffnete. Und tatsächlich: Joe saß im Kanalschacht unter dem schweren Gullydeckel. Feuerwehr und Polizei befreiten den äußerlich unverletzten Jungen aus dem Schacht, teilte die Polizei mit. "Aber er war aufgrund der kühleren Nacht deutlich unterkühlt", sagte Polizeisprecher Stephan Klatte. Joe kam in ein Krankenhaus, wo er auch seine Eltern getroffen hat.

VIDEO: Polizeisprecher: "Es hätte sein können, dass wir das Kind dort nicht finden" (25.06.2022) (1 Min)

Junge steckte in Regenwasser-Schacht

Wie Joe in die Kanalisation gekommen ist, ob er die ganzen acht Tage dort zugebracht hat und wie er so überleben konnte - das muss jetzt noch ermittelt werden. Da Joe aber in einem Abfluss-Schacht für Regenwasser gefunden wurde, könnte er zumindest etwas zu Trinken gehabt haben, sagte die Polizei.

Wie kam Joe unter den zentnerschweren Gullydeckel?

In den vergangenen Tagen hatten viele Menschen bei der Suche geholfen. Gullydeckel wurden dabei nicht speziell berücksichtigt. Polizeisprecher Stephan Klatte sagte aber, es sei "relativ unwahrscheinlich gewesen", davon auszugehen, dass das Kind unter einem Gullydeckel steckt. "Dieser Kanaldeckel, der ist schwer", betonte Klatte. "Das Kind hat den nicht selber hochgehoben, sondern ist auf irgendeine andere Art und Weise da rein geraten." Denkbar sei, dass Joe an einer anderen Stelle ins Tunnel-Labyrinth geklettert und durch die Röhren gekrabbelt sei. Die Polizei sicherte Spuren und suchte nach anderen möglichen, oberirdischen Eingängen in die Kanalisation. Ermittlerinnen begutachteten am Sonnabend zudem einen wohl nicht abgedeckten, eckigen Schacht - ganz in der Nähe des Gullydeckels, unter dem Joe gefunden wurde.

Polizei: Ein Verbrechen ist weiter nicht ausgeschlossen

"Die Kanalrohre sind teilweise so schmal, da kommt kein Erwachsener durch", sagte Klatte. Die Ermittler wollen deshalb zusätzlich mit Kameras im Kanalsystem nach Spuren suchen, um den Weg nachzuvollziehen, den Joe genommen haben könnte. Aber auch die andere mögliche Erklärung, dass ein Verbrechen vorliegt, habe die Polizei noch nicht zu den Akten gelegt, sagte Klatte. Denkbar also, dass jemand Joe absichtlich in den Gullyschacht gelegt hat. "Auch diese Möglichkeit werden wir weiter im Blick behalten", betonte der Polizeisprecher. Im Moment seien aber alle "sehr, sehr erleichtert". Die Polizei wolle versuchen, Joe am Nachmittag zu befragen. Im Laufe des Tages wollen die Ermittler weitere Informationen zum Fall Joe geben.

Suche mit Hubschraubern, Spürhunden und Drohnen

Seit Tagen lief eine groß angelegte Suche nach dem geistig behinderten Jungen. Die Polizei hatte bereits eine Mordkommission eingerichtet. In Oldenburg hatten sich viele Menschen seit Tagen immer wieder auf eigene Faust auf die Suche gemacht, parallel und in Absprache mit der Polizei, die verschiedenen Hinweisen nachgegangen war. Sie hatte mit Spürhunden, Hubschraubern und Drohnen nach dem Jungen gesucht. Joe war am 17. Juni zum letzten Mal gesehen worden. Die Annahme der ersten Tage, dass sich das Kind bewusst verstecken könnte, hatte ein Polizeisprecher noch am Donnerstag als zunehmend unwahrscheinlich bezeichnet. Ermittelt wird gegen Unbekannt. Aufgrund einer Zeugenaussage bestand der Verdacht, dass der Achtjährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Ein Unglück hatte die Polizei ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.06.2022 | 17:00 Uhr