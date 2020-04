Stand: 23.04.2020 18:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Absage: 2020 kein "Kleines Fest im Großen Garten"

Das "Kleine Fest im Großen Garten" ist abgesagt. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, habe man bis zuletzt gehofft, die Veranstaltung trotz des Coronavirus in veränderter Form - zum Beispiel mit weniger Besuchern - anbieten zu können. Aber unter den derzeitigen Bedingungen sei dies nicht möglich, sagte Harald Böhlmann, der verantwortliche Veranstaltungsleiter. "Der Gesundheitsschutz hat uneingeschränkt Vorrang - und das werden auch die vielen Interessenten und Freunde des Kleinen Festes verstehen", so Böhlmann.

Videos 04:49 Hallo Niedersachsen "Kleines Fest" verzaubert Hannover Hallo Niedersachsen Kleinkunst mit Kultstatus, 110 Künstler aus 18 Nationen: An 16 Abenden wird im Großen Garten Herrenhausen wieder das "Kleine Fest" gefeiert. Video (04:49 min)

Onay: Absage ist ein schwerer Schlag

Für die geplanten 18 Veranstaltungstage im Juli waren im Vorverkauf bereits 63.000 Karten an rund 54.000 Käuferinnen und Käufer verschickt worden - diese werden nun angeschrieben, wie es heißt. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nannte die Absage einen "weiteren schweren Schlag, den der Kultur- und Veranstaltungsort Hannover und die Königlichen Gärten Herrenhausen erleiden müssen. Aber Gesundheitsschutz ist das oberste Gebot der Stunde."

Das "Kleine Fest im Großen Garten" wäre in diesem Jahr zum 35. Mal ausgerichtet worden. In der Vergangenheit hatte das Kleinkunst-Festival mehr als 60.000 Gäste in die Herrenhäuser Gärten gelockt.

Weitere Informationen Kleines Fest im Großen Garten: Vorverkauf begonnen Für das Kleine Fest im Großen Garten in Hannover hat die erste Runde des Kartenvorverkaufs begonnen. Weil es stets mehr Interessierte als Tickets gibt, werden die Karten verlost. mehr Stadtkulturpreis für "Kleines Fest"-Chef Böhlmann Harald Böhlmann, künstlerischer Leiter des "Kleinen Festes" ist mit dem Stadtkulturpreis 2019 ausgezeichnet worden. Böhlmann engagiere sich seit Jahren für Hannover, so die Jury. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.04.2020 | 07:30 Uhr