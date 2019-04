Stand: 01.04.2019 06:46 Uhr

Ab heute muss der Hund wieder an die Leine

Die Zeit, in der Hunde sich draußen nach Lust und Laune austoben konnten, ist erst mal vorbei. Ab heute ist eine Leine auch in diesem Jahr in Niedersachsen Pflicht. Grund ist die Brut- und Setzzeit von Wildtieren. Hasen und Schwarzwild haben bereits Nachwuchs, viele Vogelarten beginnen mit dem Brüten. Vertreibt ein stöbernder Hund einen brütenden Vogel, so kann das Gelege auskühlen. Schnuppert er an einem Jungtier, das dann womöglich nach Hund riecht, kann es passieren, dass die erwachsenen Tiere ihren Nachwuchs verstoßen. Deshalb müssen Hunde in der freien Landschaft - also im Wald, auf Feldwegen, Wiesen und an Gewässern - angeleint werden.

Unterschiedliche Regelungen für Parks

Geregelt wird diese besondere Schutzzeit in Paragraf 33 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung. Jagdhunde, Rettungs-, Hüte-, Blinden- und Polizeihunde sind während eines Einsatzes vom Leinenzwang ausgenommen. Zudem gilt die Vorschrift nach Angaben des Naturschutzbunds (NABU) nicht für Parkanlagen in der Stadt. Gemeinden stehe es allerdings frei, hier eigene Regeln zu verhängen. So müssen Hunde zum Beispiel in den Grünanlagen der Landeshauptstadt das ganze Jahr über an die Leine, wie Hannovers Stadtsprecher Dennis Dix sagte.

Verstöße können teuer werden

Der Leinenzwang gilt bis zum 15. Juli. Hundebesitzer, die sich nicht daran halten, begehen eine Ordnungswidrigkeit - und die kann teuer werden. Es gebe einen Bußgeld-Rahmen von 5 bis 5.000 Euro, sagte Dix - je nach Schwere des Verstoßes. In der Regel werde ein zweistelliges Bußgeld verhängt. In Lüneburg beträgt das Bußgeld 15 Euro, in Natur- und Landschaftsschutzgebieten 25 Euro. Das gilt jedoch nur, solange nichts passiert: "Beißt oder gefährdet ein frei herumlaufender Hund andere Menschen oder Tiere, wird ein wesentlich höheres Bußgeld fällig", heißt es von der Stadt Lüneburg.

Die Leinenpflicht während der Brutzeit gilt auch in Hamburg. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern müssen Hunde im Wald sogar ganzjährig angeleint sein.

Gesetz zum Leinenzwang in Niedersachsen In der freien Landschaft ist jede Person verpflichtet,

1. dafür zu sorgen, dass ihrer Aufsicht unterstehende Hunde

a) nicht streunen oder wildern und

b) in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli (allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit) an der Leine geführt werden, es sei denn, dass sie zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungs- oder Hütehunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt werden oder ausgebildete Blindenführhunde sind(...).



Auszug Paragraf 33 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung





