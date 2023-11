Stand: 27.11.2023 00:00 Uhr Ab heute Streik im Zentrallager - leere Regale bei Edeka möglich

Die Gewerkschaft ver.di ruft ab heute die Beschäftigten im Edeka Zentrallager Lauenau (Landkreis Schaumburg) erneut zum Streik auf. Der Arbeitsausstand soll eine Woche dauern. In den Filialen in der Region Hannover könnte es leere Regale geben, hieß es von der Gewerkschaft. Ver.di fordert 13 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 400 Euro für die Beschäftigten. Heute Vormittag ist vor dem Edeka-Lager eine Protestaktion geplant. Bereits Ende August gab es einen zweitägigen Streik in Lauenau. Weitere Aktionen - auch im Weihnachtsgeschäft - seien nicht ausgeschlossen, hieß es.

