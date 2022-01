Ab Sonnabend reicht ein Corona-Schnelltest zum Freitesten Stand: 14.01.2022 11:18 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerium empfiehlt, auf PCR-Tests zu verzichten, wenn es darum geht, eine Quarantäne oder Isolation vorzeitig zu beenden. Ab Sonnabend reicht ein negativer Schnelltest.

Beide Testmethoden, der zertifizierte Schnelltest sowie der PCR-Test, sind nach der geplanten Quarantäneverordnung zulässig. Nur Beschäftigte in Krankenhäusern und in der Pflege müssen weiter einen negativen PCR-Test nachweisen. Es gehe dabei laut Ministerium unter anderem darum, die Gesellschaft am Laufen zu halten, erklärte ein Sprecher. Wenn alle auf das PCR-Test-Ergebnis warten müssten, wären sie mindestens einen zusätzlichen Tag in Quarantäne. Das Ergebnis des Schnelltests dagegen liegt nach einer Viertelstunde vor.

Labore sollen entlastet werden

Ein weiterer Grund sei aber auch, dass dadurch Laborkapazitäten entlastet werden. Laut dem Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) sind die Labore derzeit zu rund 65 Prozent ausgelastet. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, wenn sich herausstellen sollte, dass die Nachfrage nach PCR-Tests größer wird als das Angebot, müsse priorisiert werden.

Quarantäne ohne Test endet nach zehn Tagen

Ab Sonnabend sollen in Niedersachsen gelockerte Quarantäne-Regeln entsprechend den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz gelten. Demnach enden Isolation und Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen. Nach sieben Tagen kann man sich zudem mit beiden Test-Methoden freitesten lassen. Bisher gilt für Kontaktpersonen einer mit Omikron infizierten Person eine strikte Quarantäne von 14 Tagen ohne die Möglichkeit des Freitestens. Am Freitag stimmte auch der Bundesrat den veränderten Quarantäneregeln zu, damit ist der rechtliche Rahmen geschaffen. Es ist zudem vorgesehen, dass sich geboosterte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr in Quarantäne begeben müssen.

Weitere Informationen Omikron: Niedersachsen ermöglicht längere Arbeitszeiten Mehr Sonntagsarbeit - falls notwendig - und bis zu 60 Arbeitsstunden pro Woche: Kritik kommt vom Marburger Bund. (11.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.01.2022 | 09:00 Uhr