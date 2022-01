Ab Sonnabend: Corona-Schnelltest zum Freitesten reicht Stand: 14.01.2022 13:05 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerium empfiehlt, auf PCR-Tests zu verzichten, wenn es darum geht, eine Quarantäne oder Isolation vorzeitig zu beenden. Ab Sonnabend reicht ein negativer Schnelltest.

Beide Testmethoden, der zertifizierte Schnelltest sowie der PCR-Test, sind nach der geplanten Quarantäneverordnung zulässig. Nur Beschäftigte in Krankenhäusern und in der Pflege müssen weiterhin einen negativen PCR-Test nachweisen. Es gehe dabei laut Ministerium unter anderem darum, die Gesellschaft am Laufen zu halten. Wenn alle auf das PCR-Test-Ergebnis warten müssten, wären sie mindestens einen zusätzlichen Tag in Quarantäne. Das Ergebnis des Schnelltests dagegen liegt nach einer Viertelstunde vor.

Reichen Antigen-Schnelltests aus?

Wie sicher Antigen-Schnelltests eine Infektion - gerade mit der Omikron-Variante - im Gegensatz zu den PCR-Tests nachweisen, wird seit Wochen heftig debattiert. Michael Heins, Labor-Leiter am Klinikum Osnabrück und Vertreter der niedersächsischen Landesgruppe im Berufsverband Laborärzte, sagt, das Schwierige sei die Qualität der Tests. Es sei interessant, wie groß die Unterschiede dabei seien. Die Testergebnisse würden zum Beispiel auch durch die Temperatur beeinflusst. Er vermutet, dass die Ergebnisse eines Container-Testzentrums im Freien weniger zuverlässig sein könnten, weil das Testmaterial kälter sei.

Land hält Risiko für vertretbar

Schnelltests seien zwar nicht so sicher wie PCR-Tests, das Risiko aber vertretbar, sagte Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums, am Freitag. So sei die Ansteckungsgefahr bei Omikron zum Schluss hin geringer. Wenn also Schnelltests am Ende einer Quarantäne nicht anschlagen, sei es sehr wahrscheinlich, dass keine oder nur noch sehr wenige Viren da sind. Infektionen seien aber immer noch möglich, sagte Grimm, der ausdrücklich darauf hinwies, dass zum frühzeitigen Freitesten aus der Quarantäne oder Isolation ein Schnelltest in einem Testzentrum, in der Apotheke oder beim Arzt erfolgen muss.

Labore sollen entlastet werden

Durch das Freitesten mit einem Schnelltest sollen laut Gesundheitsministeriums gerade die Labore entlastet werden. Bundesweit sind den zuständigen Laboren, die PCR-Test untersuchen, derzeit rund 2,5 Millionen PCR-Tests pro Woche möglich. Steigen die Fallzahlen angesichts der Omikron-Variante jedoch weiter rasant an, könnte eine Priorisierung der Untersuchungen notwendig werden, sagte Sprecher Grimm weiter. "Je mehr sich diese Variante ausbreitet, desto stärker werde es einen Druck auf die Testkapazitäten geben." Und dann werde es auch bei den PCR-Tests zu einer Priorisierung kommen müssen. Wie eine solche Priorisierung aussehen könnte, werde im Krisenstab der Bundesregierung diskutiert. "Noch ist die Situation nicht da. Man bereitet sich darauf vor."

Lieferengpässe in den Laboren

Grimm betonte, dass die privaten Labore, die die PCR-Tests auswerten, länderübergreifend arbeiteten. Laut dem Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) sind die Labore derzeit zu rund 65 Prozent ausgelastet. Wie viele Proben untersucht werden können, liege auch an Personal, Geräten, Platz und Material, so der Osnabrücker Labor-Leiter Heins. Ihm zufolge gibt es regelmäßig Liefereinbrüche und Mängel bei etwa Pipettenspitzen, Abstrichtupfer und Reagenzröhrchen. Das Klinikum Osnabrück habe sich einen so großen Vorrat angelegt, dass es mindestens zwei Monate weitermachen können. Heins sieht die Labore im Land grundsätzlich ziemlich am Limit. Sollte jetzt eine Riesenwelle kommen, könnten die Labore vorübergehend durch Überstunden und Mehrarbeit noch mehr machen. Das aber gehe nicht auf Dauer.

Quarantäne ohne Test endet nach zehn Tagen

Ab Sonnabend sollen in Niedersachsen gelockerte Quarantäne-Regeln entsprechend den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz gelten. Demnach enden Isolation und Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen. Nach sieben Tagen kann man sich zudem mit beiden Test-Methoden freitesten lassen. Bisher gilt für Kontaktpersonen einer mit Omikron infizierten Person eine strikte Quarantäne von 14 Tagen ohne die Möglichkeit des Freitestens. Am Freitag stimmte auch der Bundesrat den veränderten Quarantäneregeln zu, damit ist der rechtliche Rahmen geschaffen. Es ist zudem vorgesehen, dass sich geboosterte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr in Quarantäne begeben müssen.

