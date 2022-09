Ab Mitte der Woche: Gewitter bringen Abkühlung im Norden Stand: 05.09.2022 14:24 Uhr Bis Mitte der Woche sind die Temperaturen in Norddeutschland weiterhin sommerlich. Tief "Peggy" bringt jedoch besonders ab Donnerstag kräftige Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen fallen.

Bereits ab Dienstag werden in Norddeutschland und hier vor allem in Niedersachsen die ersten Schauer und vereinzelt auch kräftige Gewitter erwartet. In Richtung Wendland und Elbe kündigen sich ebenfalls die ersten Schauer an. Diese sollen jedoch nur leicht ausfallen. Weiter nordöstlich und östlich bleibt es hingegen meist trocken und teilweise heiter. Bis Mitte der Woche bleiben die Temperaturen auch weiterhin sommerlich warm.

In den kommenden Tagen wird sich das Tiefdruckgebiet "Peggy" jedoch über Deutschland ausbreiten. Für Norddeutschland werden dann am Donnerstag und Freitag kräftige Regenschauer erwartet. Während für den Norden Deutschlands am Mittwoch noch Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet werden, soll es sich am Donnerstag dann abkühlen. In Niedersachen liegt der Höchstwert dann bei 20 Grad.

