Ab Donnerstag: Niedersachsen lockert Corona-Beschränkungen Stand: 23.02.2022 18:00 Uhr In Niedersachsen gilt ab Donnerstag eine neue Corona-Verordnung. In ihr sind eine Reihe von Lockerungen festgehalten.

So dürfen sich gegen das Coronavirus geimpfte und von einer Infektion genesene Menschen in Niedersachsen von Donnerstag an mit beliebig vielen Menschen im privaten Bereich treffen, wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Hannover mitteilte. Auf diese Lockerung hatten sich Bund und Länder bei den jüngsten Beratungen verständigt. Die Landesregierung hatte diesen Schritt bereits angekündigt.

Die wichtigsten Änderungen sind laut Staatskanzlei folgende Punkte:

Die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich bei vollständig geimpften beziehungsweise genesenen Personen entfallen vollständig

Bei Ungeimpften: Ein Haushalt plus zwei weitere Personen aus einem Haushalt. Ausnahmen: Kinder bis 14 Jahre, unabhängig von Haushalten

In der Gastronomie gilt drinnen und draußen 2G, Zutritt also nur für vollständig Geimpfte oder Genesene

Bei Veranstaltungen, an denen mehr als 50 Personen und weniger als 2.000 teilnehmen: drinnen und draußen 2G

Bei Veranstaltungen, an denen mehr als 2.000 Personen teilnehmen: drinnen und draußen 2G+, also mit negativem Schnelltest

Messen sind wieder möglich, es gilt 3G

In Hotels und Pensionen gilt drinnen und draußen 2G. Bei Übernachtungen im Rahmen beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Geschäftsreisen gilt 3G

Bei Sportanlagen und Sporthallen gilt drinnen und draußen 3G

Downloads Niedersächsische Corona-Verordnung ab 24. Februar 2022 Hier finden Sie die aktuelle Verordnung zum Download. Sie gilt bis zum 19. März. Download (232 KB)

Downloads Die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen in der Übersicht Hier finden Sie die Zusammenfassung der aktuellen Verordnung zum Download. Sie gilt ab 24. Februar 2022. Download (141 KB)

Weitere Lockerungen für den 4. März angekündigt

Im Einzelhandel und in Bussen und Bahnen muss weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden. Am 4. März sollen weitere gelockerte Corona-Regeln in Kraft treten. Dann sollen etwa auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in ein Restaurant oder zu Veranstaltungen mit maximal 2.000 Besuchern gehen können.

