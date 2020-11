Ab 13 Uhr: Tonne informiert über Corona-Schutz an Schulen Stand: 17.11.2020 11:20 Uhr Jeden Dienstag ab 13 Uhr informiert die Landesregierung über die aktuelle Corona-Lage. Heute stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz an Schulen vor.

Mit wöchentlichen Pressekonferenzen will die Landesregierung über das Virusgeschehen aufklären und Schutzmaßnahmen besser nachvollziehbar machen. Heute sprechen Kultusminister Tonne, Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen, und Andrea Kunkel, Vorsitzende des Schulleitungsverbandes Niedersachsen (SLVN), über die Lage und Maßnahmen in Niedersachsens Schulen. Staatssekretär Heiger Scholz steht als Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung für allgemeine Corona-Informationen als Ansprechpartner zur Verfügung. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Livestream.

Schutzmaßnahmen nachvollziehbar machen

Ziel der Corona-Landespressekonferenzen sei es, wöchentlich über die Veränderungen der Infektionszahlen, die Situation in den Krankenhäusern, in den Schulen und in den Gesundheitsämtern zu informieren, so die Staatskanzlei. Erkenntnisse der Landesregierung über das Einhalten der Corona-Regeln und die Wirkung ordnungsrechtlicher Maßnahmen können ebenso thematisiert werden wie die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen auf Wirtschaft und Gesellschaft. "Je mehr die Menschen über die Hintergründe des Virusgeschehens in Niedersachsen wissen, desto besser sind die Schutzmaßnahmen für sie nachvollziehbar", so die Staatskanzlei. Je nach Themenschwerpunkt sollen Ministerinnen, Minister oder auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) selbst über die Lage informieren.

