Stand: 04.05.2020 08:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ab 12 Uhr: Der Corona-Stufenplan für Niedersachsen

Die niedersächsische Landesregierung plant in der Corona-Krise weitere Lockerungen. Nachdem am Montag Friseure ihrem Handwerk wieder nachgehen und Viertklässler wieder in den Schulen lernen dürfen, sollen ab Mittwoch Spielplätze, Museen und Zoos öffnen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird heute in der regelmäßigen Pressekonferenz der Landesregierung gemeinsam mit Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) einen sogenannten Stufenplan für die kommenden Wochen vorstellen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 12 Uhr live im Videostream.

Livestream hier ab 04.05.2020 12:00 Uhr Jetzt live Live ab 12 Uhr: Landesregierung informiert über Stufenplan 04.05.2020 12:00 Uhr Die Landesregierung informiert heute um 12 Uhr über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz im Livestream.

70.000 Viertklässler heiß auf Schule

Niedersachsens Grundschüler dürfen seit heute wieder in ihren Klassen lernen. Betroffen sind landesweit rund 70.000 Kinder. Die Klassenverbände werden zahlenmäßig halbiert, regelmäßiges Händewaschen und Abstandhalten sind Pflicht. Zudem dauern Schulstunden 30 statt 45 Minuten.

Lange Wartezeiten beim Friseur

Niedersachsens Friseurinnen und Friseure gehen ab heute wieder an die Arbeit. Die Auftragsbücher sind voll - auch deshalb, weil die Anzahl der Kunden in den Läden stark eingeschränkt ist. Es wird mit langen Wartezeiten gerechnet. Die Öffnung der Geschäfte ist mit strengen Auflagen verbunden. So müssen beispielsweise sowohl Kunden als auch Friseure Mund-Nase-Schutz tragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2020 | 12:00 Uhr