ADAC erwartet mehr Staus zu Weihnachten als im Vorjahr Stand: 17.12.2021 18:26 Uhr Der ADAC erwartet rund um die Feiertage wieder vollere Autobahnen als im vergangenen Jahr in Niedersachsen.

Auch wenn Staus und Behinderungen nicht das Vor-Corona-Niveau erreichten, könne es insbesondere am 23. und 27. Dezember zu Verzögerungen auf den Fernstraßen im Norden kommen, teilte der ADAC am Freitag mit. "Die Baustellensituation in Niedersachsen ist zum Jahresende zwar entspannter als noch im Sommer, aber vor allem auf der Autobahn 1 zwischen Osnabrück und Bremen und der Autobahn 7 südlich von Hannover gibt es immer noch viele Engpässe, die den Weihnachtsverkehr bremsen können", hieß es in der Mitteilung.

An Heiligabend selbst und an den Feiertagen ist demnach eine eher ruhige Verkehrslage zu erwarten. Voller wird es noch einmal am 2. Januar und zum Ferienende am 8. und 9. Januar.

