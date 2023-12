ADAC: Auf A1 und A7 drohen im Weihnachtsverkehr Staus Stand: 20.12.2023 09:33 Uhr Wer vor und nach Weihnachten über die Autobahnen in Niedersachsen muss, sollte laut Prognose des ADAC viel Geduld mitbringen. Baustellen auf der A1 und A7 sorgen für Behinderungen und Staus zum Fest.

Vor allem am 22. und 23. Dezember muss auf den Autobahnen mit Staus und Behinderungen gerechnet werden, wie der ADAC mitteilt. Demnach wird es an Heiligabend selbst ab mittags sowie in den darauffolgenden Weihnachtstagen zwar eher ruhiger auf den Straßen. Am 26. und 27. Dezember muss jedoch wieder mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden, da viele die Heimreise antreten und nach den Feiertagen wieder zur Arbeit fahren.

Wo muss in Niedersachsen mit Staus gerechnet werden?

Nach Angaben des ADAC wird es vor Weihnachten besonders auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen und der A7 zwischen Hannover und Hamburg sowie südlich von Hannover voll. Grund dafür sind auch die zahlreichen Baustellen auf folgenden Strecken:

A1 Bremen - Osnabrück: in beiden Richtungen, zwischen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden und zwischen Ahlhorner Heide und Cloppenburg

A2 Hannover - Dortmund: in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen-Ost und Bad Eilsen

A7 Hannover - Hamburg: zwischen Horster Dreieck und Ausfahrt Maschener Kreuz/A39 sowie in beiden Richtungen zwischen Thieshope und Garlstorf

A7 Hannover - Kassel: in beiden Richtungen, zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel-Nord sowie in in beiden Richtungen in Höhe Hildesheim

A31 Meppen - Leer: zwischen Lathen und Rhede (Ems)

A31: Leer - Emden: in beiden Richtungen, zwischen Riepe und Emden-Ost

Viel los auch in den Städten und an Silvester

Auch in den Innenstädten kann es kurz vor Weihnachten nochmal voll werden. Da die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten im Einzelhandel zum Streik aufgerufen hat, könnte besonders am Freitag viel los sein, sodass es unter anderem schwieriger wird, einen Parkplatz zu finden. Der ADAC rät deshalb, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Nach den Weihnachtsfeiertagen ist zudem noch kein Ende der Stau-Serie in Sicht. Auch am 30. Dezember, am Neujahrstag sowie bis zum Ende der Ferien vom 5. bis zum 7. Januar erwartet der ADAC ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr