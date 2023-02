A7 zwischen Drammetal und Lutterberg wieder frei Stand: 05.02.2023 15:17 Uhr Die Sperrung der A7 bei Göttingen ist aufgehoben. Am Sonntag hatte sich Öl auf der Fahrbahn verteilt. Erst Anfang Januar hatte es wegen ausgelaufenen Fetts wochenlang Einschränkungen gegeben.

Die A7 war am Sonntag nach Angaben der Autobahnpolizei für gut drei Stunden ab dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Kassel gesperrt. Grund für die Ölspur sei ein witterungsbedingt auf die Straße gefallener Felsbrocken gewesen. An dem Hindernis sei die Ölwanne eines Fahrzeugs aufgerissen worden. Verkehrsteilnehmenden wurde geraten, ab der Anschlussstelle Göttingen die Umleitungen zu nutzen. Der Verkehr staute sich aber auch auf den Nebenstrecken.

VIDEO: Gesperrte A7 bei Göttingen: Es war Kaffeefett (02.02.2023) (2 Min)

Kaffeefett: A7 bei Göttingen Anfang Januar gesperrt

Vor rund einem Monat war die A7 bei Göttingen gesperrt worden, nachdem sich Kaffeefett auf der Fahrbahn verteilt hatte. Tagelang wurde die Strecke gereinigt. Laut einer vorläufigen Bilanz der Autobahngesellschaft des Bundes belaufen sich die Kosten der Reinigung auf rund 1,5 Millionen Euro. Der Verursacher ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.02.2023 | 14:00 Uhr