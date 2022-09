A7 übers Wochenende zwischen Hildesheim und Salzgitter dicht Stand: 02.09.2022 06:51 Uhr Die A7 wird von heute bis Montag wegen abschließender Arbeiten an der Wöhlertalbrücke zwischen der Raststätte Hildesheimer Börde und dem Dreieck Salzgitter in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Vollsperrung beginnt heute Abend um 19 Uhr und endet am Montagmorgen um 5 Uhr. Die Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde wird bereits ab heute Nachmittag um 15 Uhr bis Sonnabendmorgen um 6 Uhr für den Betrieb gesperrt, hier können in diesem Zeitraum keine Tank- und Parkmöglichkeiten genutzt werden. Eine Abfahrt der vorher geparkten Fahrzeuge kann heute noch bis 19 Uhr über die A7 erfolgen. Während der Vollsperrung sollen der Rückbau der Verkehrssicherung sowie Markierungs- und Schutzeinrichtungsarbeiten erfolgen. Auch Abbrucharbeiten an einer die Autobahn überführenden Brücke im Bereich Holle sind geplant.

Umleitung A7 Fahrtrichtung Kassel

Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, der Umleitungsbeschilderung U52 und U54 zu folgen. Ab Sonnabendmorgen um 6 Uhr soll der gesperrte Bereich auf den Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Derneburg und dem Autobahndreieck Salzgitter eingegrenzt werden.

Umleitung A7 Fahrtrichtung Hannover

Hier wird der Verkehr über die A39 und die Anschlussstelle Westerlinde zurück zur Anschlussstelle Baddeckenstedt geführt. Auf der A39 folgen die Verkehrsteilnehmenden der Umleitungsstrecke U23/25 und U gelber oder roter Punkt Richtung Hildesheim/Hannover oder Goslar.

Und nach dem Wochenende?

Nach dem Wochenende soll der gesamte Verkehr im Bereich der Wöhlertalbrücke über die beiden neu hergestellten Bauwerke und Fahrbahnen geführt werden. Es müssen auf der Richtungsfahrbahn Hannover dann noch Markierungsarbeiten und der Aufbau der Schutzeinrichtung stattfinden. Der Richtungsverkehr Hannover kann dabei mit zwei Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt werden. Voraussichtlich ab dem 12. September soll dann die Auffahrtmöglichkeit an der Anschlussstelle Derneburg in Richtung Hannover wieder für alle Verkehrsteilnehmenden zur Verfügung stehen.

