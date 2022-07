A7 bei Kirchhorst: Lkw prallt auf Reisebus mit 60 Schülern Stand: 22.07.2022 09:16 Uhr Ein Lkw ist auf der A7 auf einen mit 60 Schülerinnen und Schülern besetzten Reisebus aufgefahren. Eine Schülerin, die hinten im Bus saß, wechselte Minuten vor dem Aufprall den Sitzplatz.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bewahrte das die Schülerin vor schweren Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Reisebus am Mittwochnachmittag aus Hamburg kommend auf der A7 Richtung Kassel. 60 Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in Hessen saßen darin. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Hannover-Kirchhorst habe der 71 Jahre alte Busfahrer verkehrsbedingt bremsen müssen. "Aufgrund von zu geringem Abstand zwischen den Fahrzeugen reagierte der 31 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges zu spät auf das Abbremsen des vorausfahrenden Busses", teilte die Polizei weiter mit. Ein Ausweichen nach links sei missglückt.

Trümmer stoßen durch Heckscheibe des Busses

Beim Zusammenstoß wurde eine Seite des Lkw aufgerissen. Dadurch seien geladene Bauteile für Holzmöbel auf die Fahrbahn gefallen und durch die Heckscheibe in den Bus geschleudert worden. Das Heck des Reisebusses sei durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt worden - genau dort, wo kurz zuvor die Schülerin gesessen hatte. Alarmierte Rettungskräfte untersuchten beide Fahrer und die Fahrgäste des Busses - es wurde niemand verletzt. Ein Ersatzbus fuhr die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte dann weiter nach Hessen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.07.2022 | 09:30 Uhr