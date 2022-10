Stand: 16.10.2022 14:37 Uhr 90-Jährige von Auto angefahren - an den Folgen gestorben

In Salzhausen im Landkreis Harburg ist eine 90-Jährige am Samstagmorgen von einem Auto angefahren worden und später an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau war nach Polizeiangaben mit ihrem Rollator vor der Zufahrt zu ihrem Altersheim unterwegs, als ein Autofahrer mit seinem Wagen zurücksetzte und sie anfuhr. Nach dem Unfall wurde die Seniorin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verschlimmerte sich ihr Zustand; sie starb an den Folgen des Unfalls. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

