Stand: 11.09.2019 06:38 Uhr

90 Cyber-Attacken auf Landesbehörden

Die Cyberattacke auf die Stadtverwaltung von Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) vor wenigen Tagen ist kein Einzelfall. In Niedersachsen sind in diesem Jahr bereits mehr als 90 Internet-Attacken auf Landesbehörden gemeldet worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Innenministerium in Hannover geht dabei nach eigenen Angaben in vielen Fällen von Wirtschaftsspionage aus. Bei den Urhebern dieser Internet-Angriffe handele es sich wahrscheinlich auch um Gruppen, die von Nachrichtendiensten gesteuert werden, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Videos 01:00 Niedersachsen 18.00 Initiative zur Cybersicherheit Niedersachsen 18.00 Um sich gegen Cyberkriminalität besser schützen zu können, startet das Innenministerium eine Kampagne für besseren Datenschutz und sicheres Bewegen im Internet. Video (01:00 min)

Mitarbeiter müssen geschult werden

Die Zahl der Angriffe nimmt offenbar zu: Im gesamten letzten Jahr habe das Computer-Notfallteam des Landes 107 Sicherheitsvorfälle registriert. Nach Angaben des Internet-Fachportals "heise online" gibt es kaum Chancen, sich zu 100 Prozent vor gefährlichen Trojanern zu schützen. Allerdings müssten Mitarbeiter von Unternehmen und Behörden trotzdem gut geschult werden - um verdächtige Mails zu erkennen und im Fall eines erfolgreichen Angriff schnell zu reagieren. Nach Angaben der Experten sind häufig auch Cyberkriminelle am Werk. Sie seien darauf aus, mit den Angriffen Lösegeld zu erpressen. Ob dies auch bei dem jüngsten Internet-Angriff mit einem sogenannten Trojaner auf die Verwaltung in Neustadt der Fall ist, wollten die Behörden nicht kommentieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.09.2019 | 09:00 Uhr