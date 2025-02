Stand: 04.02.2025 15:34 Uhr 81-Jähriger in Dramfeld erstochen: Verdächtige in Spanien gefasst

Nach einem Gewaltverbrechen im Landkreis Göttingen ist in Spanien eine 22-Jährige festgenommen worden. Die Verdächtige soll ihren 81-jährigen Vermieter in Dramfeld mit mehreren Messerstichen getötet haben. Seit zehn Tagen war sie auf der Flucht. Zuletzt war sie am Ortsrand von Dramfeld gesichtet worden. Seitdem fahndete die Polizei mit einem bundesweiten sowie europäischen Haftbefehl nach ihr. Wie die Polizei mitteilte, sitzt sie seit Montag in Spanien in Haft. Sie soll auf Antrag des Amtsgerichts Göttingen zeitnah an die deutschen Ermittlungsbehörden ausgeliefert werden.

