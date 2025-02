81-Jähriger in Dramfeld erstochen: Verdächtige in Spanien gefasst Stand: 05.02.2025 09:57 Uhr Nach der 22 Jahre alten Untermieterin des Opfers war europaweit gefahndet worden. Diese sitzt nun in Spanien in Haft und soll zeitnah an die deutschen Behörden ausgeliefert werden.

Nach einem Gewaltverbrechen im Landkreis Göttingen ist in Spanien eine 22-Jährige festgenommen worden. Die Verdächtige soll ihren 81-jährigen Vermieter in seiner Wohnung in Dramfeld mit mehreren Messerstichen getötet haben. Seit zehn Tagen war sie auf der Flucht. Zuletzt war sie am 24. Januar am Ortsrand von Dramfeld gesichtet worden. Seit vergangener Woche fahndete die Polizei mit einem europäischen Haftbefehl wegen Mordes nach ihr. Wie die Polizei mitteilte, sitzt sie seit Montag in Spanien in Haft.

Verdächtige soll nach Deutschland überstellt werden

Die schnelle Festnahme sei das Ergebnis guter polizeilicher Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Göttingen. Weitere Details zur Festnahme würden noch nicht vorliegen. Die Tatverdächtige soll auf Antrag des Amtsgerichts Göttingen zeitnah an die deutschen Ermittlungsbehörden ausgeliefert werden.

81-Jähriger verblutete in seiner Wohnung

Die Ermittelnden davon aus, dass die Verdächtige ihren 81-jährigen Vermieter aus Dramfeld mit mehreren Stichen getötet hat. Sie war seine Untermieterin. Der Mann sei infolge der Stichverletzungen in seiner Wohnung verblutet, hatte die Staatsanwaltschaft nach der Obduktion mitgeteilt. Ein Motiv für die Tat ist noch unklar.

